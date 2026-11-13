Die evangelische Kirche EKBO richtet die 31. Kunstauktion aus. Die Erträge fließen in Projekte für Geflüchtete. Werke von Veridiana Albano, Stefan Heyne und Itamar Gov werden versteigert.

Die Fotografin Veridiana Albano prägt mit ihrer ungeschönten Bildsprache globale geopolitische Themen. In ihrer aktuellen Dokumentation zeigt sie prekäre Wohnverhältnisse in Regionen wie Vietnam, Ruanda und Aserbaidschan. Diese Motive dienen als direkte Gegenentwürfe zu luxuriösen Büroarchitekturen, die oft im Gefolge großer Infrastrukturprojekte entstehen. Albano, die 1993 in Sachsen geboren wurde und zur Schule an Ostkreuz gehört, lenkt damit den Blick auf die menschlichen Kosten geopolitischer Pläne. Ihre Arbeiten sind Teil der 31. Kunstauktion der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg -schlesische Oberlausitz. Der Ertrag dieser Auktion kommt insbesondere kulturellen Projekten zugute, die geflüchtete Menschen begleiten und ihnen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

Die Rolle der Stiftung St. Matthäus in Berlin

Landespfarrer Matthias Puppe ist die treibende Kraft hinter der aktuellen Wohltätigkeitsveranstaltung. Als Direktor der Stiftung St. Matthäus verantwortet er die logistische Abwicklung der Spende. Die Stiftung hat die Aufgabe, sämtliche gespendeten Kunstwerke bis zum 14. November in ihrer Kirche am Kulturforum auszustellen. Dort finden sich die Arbeiten zahlreicher internationaler und deutscher Künstler zusammen. Erst am Abend des 14. November folgt die eigentliche Versteigerung der Exponate. Matthias Puppe betont in der dazugehörigen Katalogbroschüre, dass der Fokus auf der kulturellen Integration und Begleitung von Geflüchteten liegt. Diese Initiative verbindet ästhetische Wertschöpfung mit konkreter sozialer Verantwortung im kirchlichen Raum der Oberlausitz und Berlins.

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Preise und Werke der teilnehmenden Künstler

Die Bandbreite der angebotenen Kunst reicht von hoher Fotografie bis zu abstrakter Malerei. Veridiana Albano trägt ein Motiv ihrer Serie zum Mindestgebot von 1150 Euro bei. Im oberen Preissegment markiert eine Licht- und Farbstudie von Heinz Mack den Anfangsbereich mit einem Startpreis von 5500 Euro. Dazwischen bewegen sich die Angebote der figurativen Malerei von Michael Sowa mit 500 Euro Startpreis und Fritz Bornstück mit 800 Euro. Thomas Scheibitz bringt eine konstruktive Zeichnung ein, die mit 1600 Euro bewertet wird. Zusätzlich sind Skulpturen vertreten, die von Sara Illenberger, Laura Bruce, Toshihiko Mitsuya und Lukas Troberg stammen. Das Werk "Drips Mini" von Lukas Troberg friert den Fluss von Farbe visuell ein und kostet 300 Euro.

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Fotografische Perspektiven von Stefan Heyne und Itamar Gov

Stefan Heyne präsentiert Hochformate, die perfekte Farbverläufe zeigen. Diese Resultate entstehen aus dem Blick in einen wolkenlosen Himmel während eines Fluges. Sein Angebot startet bei 800 Euro. Eine andere Perspektive liefert der interdisziplinäre Künstler Itamar Gov aus dem Jahr 1989. Seine Arbeit "Citron #7" aus 2021 zeigt eine Zitronenfrucht, die nicht perfekt gewachsen ist. Gov fotografierte sie zusammen mit 999 weiteren als "Rejected Citrons" bezeichneten Früchten in schattiger Atmosphäre. Diese Zitronen wurden aussortiert, weil sie für ein jüdisches Ritual als nicht makellos genug galten. Das Werk hat ein Einstiegsgebot von 950 Euro. Es steht symbolisch für individuelle Schönheit abseits prägender Normen und erinnert an die Notwendigkeit von Akzeptanz für Anderssein.