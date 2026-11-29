Die junge Autorin Lowen Ashleigh übernimmt die Fortsetzung der Bücher der Star-Autorin Verity Crawford und stößt im Haus der Familie auf verstörende, private Aufzeichnungen, die das Leben der Familie auf den Kopf stellen. Die Mischung aus Spannung und Romantik macht das Buch und den dazu erschienen Film zu einem fesselnden Erlebnis.

„ Verity “ ist ein Psychothriller mit Liebesgeschichte. Diese Mischung lässt einen mal vor Schreck die Augen aufreißen und dann wieder Schmetterlinge im Bauch tanzen. Lowen Ashleigh ist eine junge Autorin, die bis jetzt mit ihren Veröffentlichungen keine großen Erfolge feiern konnte.

Ihr Leben ändert sich jedoch schlagartig, als sie das Angebot annimmt, die erfolgreiche Psychothriller-Reihe der pflegebedürftigen Star-Autorin Verity Crawford zu Ende zu schreiben. Sie zieht zunächst für ein paar Tage in das Haus der Familie ein, um sich einen Überblick über die Notizen der Bücher zu verschaffen. Von Anfang an empfindet sie das Haus als unheimlich. Während ihrer Arbeit stößt Lowen auf verstörende autobiografische Aufzeichnungen der einstigen Star-Autorin, die ihre dunkelsten Geheimnisse offenbaren.

Advertisement

Sie kann nicht glauben, was sie liest, und beginnt, sich vor der pflegebedürftigen Frau zu fürchten. Die Situation verschlimmert sich, als Lowen sich auch noch in Veritys Ehemann verliebt und in ein regelrechtes Gefühlschaos fällt.