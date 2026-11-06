Verivox warnt vor steigenden Gaspreisen und rät zum Wechsel

Verivox-Chef Daniel Puschmann kündigt weitere Preiserhöhungen an. Gas kostet 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Verbraucher sollten Verträge prüfen und Vergleiche anstellen.

Die anhaltenden Konflikte und deren geopolitische Folgen treiben die Großhandelspreise für Energie dramatisch in die Höhe. Nach Angaben der Zeitschrift " Stiftung Warentest Finanzen" haben sich die Preise seit Beginn des Konflikts beinahe verdoppelt. Vor diesem Hintergrund warnt Verivox -Chef Daniel Puschmann vor weiteren flächendeckenden Preiserhöhungen, die sich auch auf Bestandskunden auswirken werden.

Großhandelspreise steigen deutlich an

Die aktuellen Marktdaten zeigen ein drastisches Bild der Lage. An den Großhandelsmärkten liegen die Preise inzwischen rund 200 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im Februar kostete eine Megawattstunde noch 32 Euro, inzwischen sind es 96 Euro. Diese massive Steigerung wird sich zeitversetzt auch in den Haushaltsverträgen der Verbraucher niederschlagen. Gas kostet aktuell knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr, was rund 13 Cent je Kilowattstunde entspricht. Die Versorger kaufen unterschiedlich ein und verfolgen verschiedene Strategien, weshalb die genaue Höhe der weiteren Steigerungen schwer vorhersagbar ist.

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Europa konkurriert mit Japan um Ressourcen

Die Situation ist laut Daniel Puschmann anders gelagert als im Jahr 2022. Aufgrund der Störungen der Versorgung, insbesondere im Nahen Osten, konkurriert Europa mit anderen Abnehmern wie Japan um knappere Ressourcen. Puschmann betonte, dass dies vor allem eine Frage des Preises und nicht die Frage sei, ob überhaupt noch Gas nach Europa komme. Entscheidend werde daher sein, wie teuer das Heizen für die Haushalte am Ende ausfallen wird. Die Politik konzentriere sich derzeit stark auf die Sichtbarkeit der Spritpreise, während die höheren Gaspreise erst zeitversetzt bei den Verbrauchern ankommen.

Ratschläge zur Vertragsprüfung und zum Wechsel

Die "Stiftung Warentest Finanzen" rät Verbrauchern zu einem systematischen Vorgehen. Zuerst sollten Kunden anhand aktueller Rechnungen oder der Vertragsunterlagen herausfinden, wie lange der bestehende Vertrag noch läuft, wie lange die Preisgarantie gilt und wie hoch Arbeits- und Grundpreis sind. Wenn Laufzeit und Preisgarantie noch viele Monate bestehen, müssen Kunden nicht aktiv werden. Ein Anbieterwechsel ist jedoch oft bereits vier bis sechs Monate vor Vertragsende möglich. Gängige Vergleichsportale können dabei helfen, den bisherigen Tarif mit anderen verfügbaren Tarifen zu vergleichen.

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Angst vor Versorgerwechsel ist unbegründet

Die Angst vor den Folgen eines Anbieterwechsels ist laut Puschmann unbegründet. Dass Verbraucher danach plötzlich ohne Strom oder Gas dastünden, bezeichnete er als "Schauergeschichten und Urban Legends". Der Markt in Deutschland sei gut reguliert und niemand stehe plötzlich ohne Grundversorgung da. Ein Wechsel sei innerhalb weniger Minuten erledigt. Auch günstige Anbieter seien nicht automatisch riskanter als teure Versorger. Viele Discounter könnten niedrige Preise durch gute Einkaufsstrategien und schlanke digitale Prozesse anbieten, weshalb ein teurer Anbieter nicht automatisch besser sei.

Politische Forderungen zur Entlastung

Von der Bundesregierung fordert Daniel Puschmann mehr Aufmerksamkeit für die steigenden Kosten bei Strom und Gas. Absehbar sei, dass beide Energieträger die Verbraucher weiter stark belasteten. Eine konkrete Möglichkeit zur Entlastung sehe er in einer Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau. Dies würde einem Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden rund 90 Euro bringen, einem Paar mit 2500 Kilowattstunden etwa 60 Euro. Verbraucher sollten daher ihre bestehenden Verträge prüfen und bei einer Preiserhöhung die Angebote vergleichen, wobei Personen mit Preisgarantie nicht unbedingt handeln müssen.