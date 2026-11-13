Verkauf der Osthangalm: Berghütte im Spitzingsee-Tegernsee für 980.000 Euro gesucht

Die beliebte Osthangalm im Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee steht zum Verkauf. Für 980.000 Euro erwirbt der Käufer Gebäude und Inventar. Details zur Lage und Pacht lesen.

Die Osthangalm im Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee ist aktuell einer der begehrtesten Immobilienstandorte in den bayerischen Alpen. Derzeit befindet sich die populäre Berghütte in einem exklusiven Verkauf, der potenziellen Käufer mit einem einzigartigen Standort direkt an der Skitrasse konfrontiert. Der geforderte Preis für das Anwesen beträgt 980.000 Euro, wobei dieser Betrag das gesamte Gebäude samt Inventar, die Räumlichkeiten und die Ausstattung abdeckt.

Bauweise und exponierte Lage an der Piste

Die heutige Struktur der Osthangalm ist im Vergleich zu traditionellen Almhütten recht jung. Sie wurde im Jahr 2001 neu errichtet, nachdem vorherige Strukturen diesen Anforderungen nicht mehr genügten. Die logistische Herausforderung bei diesem Bauprojekt war erheblich, da schwere Lkw-Fahrzeuge keinen direkten Zugang zum Standort auf 1336 Metern Höhe haben. Um das Bauwerk zu errichten, mussten die Holzbauteile per Hubschrauber auf den Berg geflogen werden.

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Der Standort ist strategisch hervorragend gewählt. Die Hütte liegt direkt an der Stümpfling-Abfahrt, einer 2,5 Kilometer langen Piste mit mittelschwerem Schwierigkeitsgrad. Skifahrer, die von der Bergstation in Richtung Talstation Stümpfling descendieren, fahren praktisch direkt an der Terrasse der Hütte vorbei. Diese exponierte Position macht die Stätte zu einem natürlichen Anlaufpunkt für Wintersportler im gesamten Skigebiet mit 14,2 Pistenkilometern und elf Liften.

Vorherige Schließung und Wunsch nach Wiedereröffnung

In der vergangenen Wintersaison war die Osthangalm geschlossen, was bei der lokalen Bevölkerung und den regelmäßigen Gästen für Enttäuschung sorgte. Die Maklerin Eva M. Skofitsch von Immo-Alp berichtet, dass die Hütte als sehr beliebter Klassiker gilt. Viele Gäste warten bereits sehnsüchtig auf eine Wiedereröffnung des Betriebes.

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Die Eigentümer, die Osthangalm GbR bestehend aus Christian Simon, Bernhard Simon und Lutz Schwenn, haben sich nach 25 Jahren Bewirtschaftung zur Aufgabe des Betriebs entschieden. Laut Skofitsch trennen sich die Geschäftspartner aus Altersgründen und weil eine familiäre Nachfolge nicht gegeben ist. Sie suchen somit einen neuen Hüttenwirt, der die Tradition und den Betrieb der Hütte fortführt.

Grundstücksrecht und Pachtvertrag mit Staatsforsten

Käufer müssen bei einem Kaufvertrag für 980.000 Euro eine wichtige rechtliche Distinktion beachten. Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Immobilie, das Inventar und die Ausrüstung. Das Grundstück unter der Hütte gehört nicht zum Verkauf. Die Grundstücksflächen befinden sich im Besitz der Bayerischen Staatsforsten, was eine separate Pachtvereinbarung notwendig macht.

Der zukünftige Eigentümer ist verpflichtet, das gesamte Grundstück weiterhin von den Bayerischen Staatsforsten zu pachten. Der bestehende Pachtvertrag erlaubt explizit die gewerbliche Nutzung der Flächen im Bereich des Kurvenlifts für die Almwirtschaft. Diese rechtliche Konstruktion ist für das Gelingen des Unternehmens vor Ort von entscheidender Bedeutung.

Spezifikationen des Gebäudes und Betriebsmodell

Die Kaufobjekte umfassen eine geräumige Fläche von 200 Quadratmetern. Zur Ausstattung gehören große Gasträume, eine professionelle Küche, eine Bar sowie eine Terrasse mit Panoramablick auf die Berge. Besonders erwähnenswert ist der traditionelle Kachelofen, der für die behagliche Atmosphäre im Winter sorgt. Diese Räumlichkeiten bieten ausreichend Platz, um einen erfolgreichen Hüttenbetrieb zu etablieren.

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Für die Zukunft wird erwartet, dass die Wintersaison 2026/2027 einen neuen Aufschwung für die Hütte bringt. Die Lage bietet Vorteile für den Abendbetrieb. Auf der Stümpfling-Abfahrt ist bei ausreichender Schneelage auch nach Sonnenuntergang Skifahren möglich. Donnerstags und freitags wird die Piste unter Flutlicht beleuchtet, wodurch die Hütte auch abends gut erreichbar bleibt. Wer die Hütte übernimmt, muss neben dem Kaufpreis zusätzlich eine Pacht für den Standort entrichten.