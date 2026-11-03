Verkauf der Schlossvilla am Philosophenhügel in Heidelberg

Die ehemalige Hotelkulisse aus dem ARD-Film "Hotel Heidelberg" wird von der Sparkasse Heidelberg angeboten. Das Anwesen mit 1026 Quadratmeter Wohnfläche steht zum Verkauf.

Die historische Villa am Philosophenhügel in Heidelberg, die als ikonischer Schauplatz der ARD-Serie " Hotel Heidelberg" bekannt wurde, befindet sich aktuell auf dem Immobilienmarkt. Von 2016 bis 2019 diente das imposante Gebäude den Schauspielern Annette Frier, Hannelore Hoger und Christoph Maria Herbst als Kulisse für die fiktive Hotelier-Familie. Die Sparkasse Heidelberg bietet das Anwesen unter der spezifischen Bezeichnung "Schlossvilla am Philosophenhügel in Heidelberg" an und wirbt mit seiner einzigartigen Architektur sowie den weitläufigen Außenanlagen.

Eindrucksvolle Daten zur Immobilie

Das Objekt präsentiert sich mit beeindruckenden technischen Eckdaten, die seine Größe und seinen Umfang unterstreichen. Auf einem Grundstück von 2652 Quadratmetern erstreckt sich die Wohnfläche über insgesamt 1026 Quadratmeter. Diese Fläche verteilt sich auf 20 einzelne Zimmer, was dem Gebäude einen enormen Raumgewinn verleiht. Der Garten im italienischen Stil umfasst mehrere Terrassen, die mit Rosenstöcken bepflanzt sind und ein Teehaus enthalten, welches als weiterer Highlights des Außenbereichs dient.

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Architektonische Geschichte und Baumeister

Die bauliche Identität der Villa geht auf das Jahr 1903 zurück, als Architekt Philipp Jelmoli das Prunkstück im mediterranen Renaissancestil errichtete. Charakteristisch für diese Epoche sind die Marmorsäulen, die Kristallleuchter und die kunstvollen Stuckdecken, die bis heute erhalten geblieben sind. Im Jahr 1916 ließ der Fabrikant Edwin Reis das Gebäude durch den Architekten Franz Sales Kuhn erweitern, wodurch die Struktur weiter an Volumen gewann. Diese historischen Erweiterungen prägen至今 das Erscheinungsbild des Hauses.

Nutzungswandel seit den 1960er Jahren

Nach der Fertigstellung und Erweiterung nutzte das Anwesen im Laufe der Jahrzehnte unterschiedliche Zwecke. Zwischen 1962 und 1989 war hier das Collegium Palatinum Heidelberg untergebracht, bevor es später andere Funktionen erfüllte. Der Bezug zur erfolgreichen ARD-Reihe "Hotel Heidelberg" ist zwar kulturell relevant, erscheint jedoch nicht als primäres Verkaufsargument im Exposé der Immobilienfirma. Stattdessen rücken andere Merkmale in den Fokus der Vermarktung.

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Panoramablick und Lage in Neuenheim

Ein wesentlicher verkaufsfördernder Faktor ist der schicke Panoramablick, den das Haus vom sonnigen Hang des Heidelberger Stadtteils Neuenheim aus bietet. Von dieser exponierten Lage aus hat man eine direkte Sicht auf das Heidelberger Schloss, den Fluss Neckar sowie die historische Altstadt. Dieser Ausblick soll potenzielle Käufer anlocken und die Exklusivität der Lage betonen, wobei der Filmbezug in den offiziellen Unterlagen eher nebensächlich bleibt.

Offene Fragen zum Preis und zur Transaktion

Trotz der detaillierten Darstellung der baulichen und landschaftlichen Qualitäten bleiben finanzielle Details vorerst im Dunkeln. Weder im Exposé noch auf Instagram-Seiten der Anbieter wird ein konkreter Kaufpreis genannt. Auf entsprechende Anfragen von BILD wollte sich die Immobilienfirma nicht äußern, sodass der genaue Wert der Schlossvilla am Philosophenhügel derzeit unbekannt bleibt. Interessenten müssen somit weiterhin auf weitere Anklangen warten.