Das ikonische Wohnhaus aus der Krimikomödie Bang Boom Bang wird in Unna verkauft. Das Objekt mit 70 qm und Geschichte gehört zu den letzten Original-Drehorten des Films.

Knapp 27 Jahre nach der Premiere des Films steht das wohl berühmteste Wohnhaus des Ruhrpott-Kultklassikers zum Verkauf. Fans und Immobilieninteressenten können sich damit ein echtes Stück deutscher Filmgeschichte sichern. Bei der Rede über den Kinofilm denkt die Öffentlichkeit fast ausschließlich an die erfolgreiche Krimikomödie aus dem Jahr 1999. Das Gebäude in der Kleinen Buderusstraße in Unna ist damit der letzte noch vorhandene originale Drehort, der mit dem Streifen direkt in Verbindung steht.

Details zum Gebäude und zum Kaufpreis

Der aufgerufene Kaufpreis für die Immobilie beträgt 199.999 Euro. Das Objekt stammt aus dem Baujahr 1920 und umfasst rund 70 Quadratmeter Wohnfläche. Diese verteilt sich auf drei Zimmer im Inneren des Hauses. Zum Grundstück gehören zusätzlich 476 Quadratmeter Land, eine Garage, ein Garten und eine Terrasse. Hinzu kommen voraussichtlich rund 22.000 Euro für weitere Kosten oder Anpassungen, die beim Kauf berücksichtigt werden müssen.

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Wirtschaftliche Aspekte und Maklerinteresse

Die Eltern des heutigen Verkäufers, der anonym bleiben möchte, hatten das Gebäude im Jahr 2008 gekauft. Ihnen war bei dem Erwerb nicht bekannt, dass die Location als Kulisse für den Kultfilm gedient hatte. Erst als immer wieder Fangruppen kamen und Fotos vor der Fassade machten, wurde den Eigentümern die kulturelle Bedeutung des Hauses klar. Später ließen der Eigentümer und seine Geschwister das Haus aufwendig für die Eltern renovieren.

Trotz Werbung in der Fan-Community auf Facebook blieb der Ansturm von ernsthaft interessierten Anhängern des Films aus. Stattdessen meldeten sich vor allem Immobilienmakler bei den Verkäufern. Dies geschah, obwohl in der Anzeige extra vermerkt worden war, dass der Verkauf an Makler nicht gewünscht ist. Die hohe Zahl an professionellen Anfragen zeigt das generelle Interesse am Grundstück, unabhängig vom filmischen Hintergrund.

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Bekannte Schauspieler und Filmhistorie

Der Film gilt als einer der bekanntesten Kinostreifen mit Bezug zum Ruhrgebiet. Die Hauptrollen wurden von Oliver Korittke, heute 58 Jahre alt, als der Kleinganove Keek, und Ralf Richter, heute 69 Jahre alt, als der cholerische Ex-Knacki Kalle Grabowski, übernommen. Der Schauspieler Ralf Richter ist verstorben. Die Sprüche aus dem Film, wie etwa die Zeile Ich bin da watt am Planen dran, gelten als legendär und fest im kollektiven Gedächtnis der deutschen Filmfans verankert.

Neben den Hauptdarstellern prägten auch Martin Semmelrogge, damals 42 Jahre alt, als Schlucke, und Markus Knüfken, damals 32 Jahre alt, als Andy, das Bild des Films. Zusammen wurden sie in der Öffentlichkeit als Kult-Duo wahrgenommen. Die Darstellung dieser Charaktere trug maßgeblich zum bleibenden Erfolg des Streifens bei, der bis heute Nachwelt findet und regelmäßig in den Medien aufgegriffen wird.

Das letzte Original-Detail und Pilgerstätte

Das Objekt ist bis heute eine kleine Pilgerstätte für Fans. Immer wieder werden die Fassade und der Außenbereich fotografiert und dokumentiert. Eines hat jedoch allen Renovierungen und Veränderungen getrotzt: das Metallgeländer vor dem Haus. Es gehörte bereits zur ursprünglichen Außenansicht des Gebäudes, die man aus dem Film kennt. Die Besitzer haben dieses spezifische Geländer nicht ausgetauscht.

Damit ist es das letzte Original-Detail, das auch im Kultfilm zu sehen war. Andere Drehorte wie das Eiscafé am Dortmunder Westfalendamm oder die Videothek Franky's Videopower sind längst verschwunden. Der Verkauf dieses spezifischen Hauses markiert daher ein bedeutendes Ereignis für die Bewahrung der Filmgeschichte. Interessenten erhalten nicht nur ein Haus, sondern ein physisches Relikt aus einer Ära des deutschen Cult-Kinos.