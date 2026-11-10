Verkauf gescheitert: Ehepaar Böllinghaus verliert Lego-Verhandlung mit Waldi

Sven und Diana Böllinghaus scheiterten im Händlerraum von Bares für Rares an 10 Euro. Waldi stieg aus, das Paar ging leer aus. Ein Lehrstück für Sammler.

Das Ehepaar Böllinghaus verließ die Sendung Bares für Rares ohne den erhofften Umsatz, nachdem die Verhandlungen über eine Sammlung alter Lego-Kleinpackungen abrupt abbrachen. Die Verkäufer, die ursprünglich einen Erlös von mindestens 100 Euro erzielen wollten, scheiterten am Ende an einer Differenz von nur 10 Euro gegenüber dem letzten Gebot des bekannten Händlers. Dieser Vorgang zeigt, wie schnell der Bezug zur Realität in Preiserwartungen verloren gehen kann, wenn die emotionale Bindung an ein Objekt überhandnimmt.

Bewertung und Erstes Angebot

Der Experte Sven Deutschmanek hatte die etwa sechzig Jahre alten Legosteine auf einen Wert zwischen 120 und 130 Euro geschätzt. Die als Kleinpackungen bekannten Spielzeuge, die früher unter anderem an Tankstellen erworben wurden, befanden sich noch in einem relativ guten Zustand. Dies versprach zunächst einen erfolgreichen Verkauf, da die Sammelstücke in gutem Erhalt waren und die Nachfrage nach solchen Nostalgieartikeln allgemein hoch ist. Die Grundstimmung im Raum war positiv, als die Exponate vorgelegt wurden.

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Plötzliche Preisspitze im Händlerraum

Im Händlerraum zeigten sich die Sammler und Händler von den kleinen Spielzeugen anfangs durchaus angetan. Entsprechend dauerte es nicht lange, bis die ersten Gebote abgegeben wurden. Die Dynamik änderte sich jedoch schlagartig, als Waldi sein obligatorisches Eröffnungsgebot von 80 Euro abgab. Diana und Sven Böllinghaus riefen daraufhin plötzlich einen Wunschpreis von 120 Euro aus. Dies entsprach zwar der oberen Schätzung des Experten, war jedoch eine deutliche Abweichung von der zuvor genannten unteren Grenze von 100 Euro.

Scheitern an der Zehn-Euro-Differenz

Die Situation eskalierte weiter, als sich der Kult-Händler Waldi bereit erklärte, sein Gebot auf 100 Euro anzuheben. Damit würde er genau die ursprüngliche, niedrigere Wunschsumme der Verkäufer zahlen. Diana Böllinghaus bestand jedoch darauf, nun 110 Euro zu haben, und ließ sich von diesem Vorhaben nicht mehr abbringen. Waldi wies sie darauf hin, dass er damit bereits 20 Euro über seinem ursprünglichen Angebot liegen würde. Die Verkäuferin ließ sich jedoch nicht umstimmen und nahm die Legosteine daraufhin wieder mit nach Hause.

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Reaktion der Experten und Folgen

Der sichtlich verdutze Waldi und auch Sven Deutschmanek zeigten sich überrascht von der Entscheidung. Es wird als verwunderlich angesehen, dass ein Verkauf an der Differenz von lediglich 10 Euro scheiterte. Das Konvolut war in gutem Zustand und die Preisvorstellung lag zwar hoch, aber nicht unrealistisch weit von der Expertise entfernt. Dass ein Deal an 10 Euro scheitert, ist in der Show eine seltene und lehrreiche Entwicklung für andere Teilnehmer.

Hintergrund der Sendung

Das Konzept von Bares für Rares bleibt seit Jahren unverändert. Menschen wie Diana und Sven Böllinghaus lassen ihre Exponate von Sachverständigen wie Sven Deutschmanek bewerten und feilschen dann im Händlerraum um den Preis. Normalerweise wird das Erreichen der Expertise dort gefeiert, da es eine solide Basis für den Handel bietet. Die Sendung läuft werktags um 15:05 Uhr im ZDF, Wiederholungen strahlt der Ableger ZDF Neo um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr aus.