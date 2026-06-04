Verkäuferin setzt bei 'Bares für Rares' eigene Pläne durch

Eine Verkäuferin aus Solingen hat bei der Preisfindung auf der Sendung 'Bares für Rares' ihre eigenen Pläne durchgesetzt. Sie wollte ihre Porzellanschale nicht zu einem Preis von 1.000 Euro verkaufen, sondern hatte sich eine höhere Summe von mindestens 1.500 Euro vorgenommen.

Bei der Preisfindung durch die Sachverständige n auf der Sendung 'Bares für Rares' hat eine Verkäuferin aus Solingen ihre eigenen Pläne durchgesetzt. Sie wollte ihre Porzellanschale nicht zu einem Preis von 1.000 Euro verkaufen, sondern hatte sich eine höhere Summe von mindestens 1.500 Euro vorgenommen.

Die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel hatte den Schätzpreis auf 1.000 Euro festgelegt, aber die Verkäuferin wollte nicht auf diese Summe eingehen. Daher wurde ihr die Händlerkarte nicht erteilt, und sie konnte nicht im Händlerraum feilschen. Die Sendung 'Bares für Rares' läuft werktags um 15:05 Uhr im ZDF und wird auch auf dem Ableger ZDF Neo wiederholt





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