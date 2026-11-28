Hilpoltstein - Am Sonntag, 29. November, hast du die Möglichkeit zum Shoppen in der Region. An diesem Tag öffnen in Franken einige Läden ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Diese Städte in der Nähe sind dabei.

Am 29. November 2026 ist der erste Advent. Viele Städte in der Region laden an diesem Tag zu einem verkaufsoffenen Sonntag. - Am Sonntag, 29.

November, hast du die Möglichkeit zum Shoppen in der Region. An diesem Tag öffnen in Franken einige Läden ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Diese Städte in der Nähe sind dabei. Verkaufsoffener Sonntag in Großwallstadt, Landkreis Miltenberg, am 29.

Advertisement

Advertisement

November 2026Verkaufsoffener Sonntag in Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel, am 29. November 2026 Wer sonntags einen Ausflug unternehmen, durch ein Städtchen schlendern und dabei shoppen will, hat dazu in Franken am Sonntag, 29. November 2026, wieder einige Gelegenheiten. Mehrere Läden in der Region öffnen ihre Türen erneut zum verkaufsoffenen Sonntag.