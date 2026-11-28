Wie viel CO2 stoßen Autos mit Verbrennungs- und auch Elektromotor aus? In der EU wird ein Schätzwert verwendet. Künftig soll die Realität genauer abgebildet werden - aber später als zunächst geplant.

. Der sogenannte Utility Factor für Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge soll nach Vorstellung der Behörde erst zum 1. Januar 2030 angepasst werden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Eigentlich sollte der verschärfte Rechenfaktor ab diesem Sonntag gelten. PHEV sind Autos, die sowohl einen Verbrennungs- als auch einen Elektromotor besitzen. Ihre Batterie kann auch an einer Steckdose oder Ladestation aufgeladen werden.

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Der sogenannte Utility Factor gibt vereinfacht an, welcher Anteil der Fahrleistung eines Plug-in-Hybrids als elektrisch angenommen wird. Je höher dieser Anteil ist, desto niedriger fällt in der Regel der offiziell ausgewiesene CO2-Ausstoß aus. Bisher wurde bei der Typgenehmigung von Autos angenommen, dass Plug-in-Hybride einen relativ hohen Anteil ihrer Fahrstrecke elektrisch zurücklegen. Nutzungsdaten zeigen aber, dass viele von ihnen seltener geladen werden und häufiger als angenommen mit dem Verbrennungsmotor fahren statt elektrisch.