Nach einigem Gezerre hat die Koalition entschieden, dass zum neuen Jahr eine Art Preis-Obergrenze an den Zapfsäulen aktiviert werden soll. Der Nachfolger des Tankrabatts nimmt jetzt Gestalt an.

Am Auto sind Tankdeckel, jetzt soll auch ein Preisdeckel kommen. Der Tankrabatt als Entlastung für Autofahrerinnen und Autofahrer gilt nur noch bis Silvester. Damit die Preise für Benzin und Diesel dann im neuen Jahr nicht einfach ungebremst hochgehen, will die Bundesregierung gleich nachlegen - mit einem begrenzenden „Deckel“, der ab 4.

Januar greifen soll. Angepeilt wird, die Regelungen in der neuen Woche im Kabinett auf den Weg zu bringen. Besiegelt werden soll das genaue Modell dann noch vor Weihnachten. Die anhaltend hohen Kraftstoffpreise infolge des Iran-Kriegs stellten eine hohe Belastung für die Bürgerinnen und Bürger dar und wirkten sich negativ auf das Wachstum inaus, erläutert das Wirtschaftsministerium.

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Zugleich sei die Versorgungssicherheit essenziell. Mit Blick auf beides gab das Ressort jetzt die Entwürfe für ein Gesetz und eine darauf aufbauende Verordnung in die Abstimmung in der Regierung, stellt aber zu diesem Markteingriff klar: „Die gesamte Maßnahme ist als kurzfristige Krisenintervention konzipiert.