Die marode Autobahnbrücke Rahmedetal in Lüdenscheid ist seit Jahren eine Verkehrsschwierigkeit. Der Bau der neuen Brücke schreitet voran, doch weitere Straßensperrungen sorgen für zusätzliche Probleme. Bundesverkehrsminister Volker Wissing beobachtet am 25. Februar den Zusammenfügung der Brückenelemente.

Lüdenscheid befindet sich seit mehr als drei Jahren in einer Verkehr sschwierigkeit aufgrund der maroden Autobahnbrücke Rahmedetal . Die Situation spitzt sich nun zu, da zusätzlich zu den bestehenden Umleitungen eine weitere Straßensperrung in Kürze geplant ist. Ab dem 16. Februar 2025 wird die Straße im Tal unter der Brücke für zwei Wochen gesperrt, um einen riesigen Kran aufzubauen, der Stahlelemente abbauen soll.

Dieser Kran ist notwendig, um die gelben Hilfskonstruktionen an beiden Enden der Brückenteile zu entfernen, die aufeinandergeschoben werden. Nach diesem Schritt sollen die Brückenelemente schließlich zusammengefügt werden. Mehr als 10.000 Fahrzeuge quälen sich seit der Sperrung der Autobahn täglich durch Lüdenscheid. Der bevorstehende Straßensperrung wird zu zusätzlichen Staus führen, die Anwohner und Pendler sowie Buslinien betreffen. Die Buslinien planen auf einigen Strecken eine halbe Stunde mehr Fahrzeit ein. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing will am 25. Februar nach Lüdenscheid kommen, um die Zusammenfügung der Brückenelemente zu beobachten. Für die Menschen in der Region ist dies ein wichtiger sichtbarer Schritt in Richtung Normalität. In einigen Monaten soll die erste Brückenhälfte, die 450 Meter lang ist, für den Verkehr freigegeben werden, während direkt nebenan der zweite Teil entsteht. Die Rahmedetalbrücke war im Dezember 2021 nach einer Bauwerksprüfung sofort gesperrt worden, da die Mängel so gravierend waren, dass sie nie wieder befahrbar sein sollte. Besonders in Nordrhein-Westfalen sind viele Brücken alt und überbelastet - rund 2.500 sind marode. Das zeigen Daten vom Bundesamt für Straßenwesen und der Landesbehörde Straßen





