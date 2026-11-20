Starke Verkehrsbehinderungen in Berlin aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen für Staatsgäste und zweier Jugendproteste. Details zu Sperrungen und Protestzügen.

Im gesamten Berliner Stadtgebiet sind in diesem Zeitraum mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Stadt steht vor einer logistischen Herausforderung, die auf die gleichzeitige Abhaltung hochrangiger diplomatischer Treffen und zweier großer Jugendproteste zurückzuführen ist. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin warnt vor weiträumigen Sperrungen im Regierungsviertel sowie in zentralen Innenstadtbezirken. Diese Maßnahmen sind notwendig, um die Sicherheit der anreisenden Staatsgäste zu gewährleisten und die Durchführung der geplanten Demonstrationen zu organisieren. Die Kombination aus Sicherheitskonzepten für höchste Gefährdungsstufen und dem öffentlichen Protest führt zu einer starken Konzentration von Polizeikräften auf den Straßen.

Sicherheitskonzept für den Ukraine-Gipfel

Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Gipfeltreffen der Koalition der Willigen empfangen. Für Selenskyj gilt die höchste Sicherheitsstufe, was besondere Schutzmaßnahmen in der Hauptstadt erfordert. Am Freitag findet das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum im Haus der Deutschen Wirtschaft an der Mühlendammbrücke in Mitte statt. Da zahlreiche Staatsgäste in Berlin übernachten, hat die VIZ vor Straßensperrungen gewarnt. Zum Schutz von Persönlichkeiten der höchsten Gefährdungsstufe werden in der Regel Straßen weiträumig abgesperrt, Gullydeckel verschweißt, Scharfschützen postiert und der Luftraum überwacht. Diese Präventivmaßnahmen sollen potenzielle Bedrohungen im Vorfeld ausschließen und die Integrität der Gipfelveranstaltungen sicherstellen.

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Nato-Tagung in der City West

Zusätzlich zu den diplomatischen Gesprächen findet von Freitag bis Montag im Hotel Intercontinental die 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato statt. Die Konferenz richtet den Fokus auf die anhaltende Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Bei der abschließenden Plenarsitzung sind Nato-Generalsekretär Mark Rutte und Außenminister Johann Wadephul erwartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll sich per Video zuschalten, um die internationale Solidarität zu unterstreichen. Vierzig Länder haben dabei ihre Rückendeckung demonstriert, darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Andy Burnham. Außenminister Johann Wadephul wird bei der Parlamentarischen Versammlung der Nato am Wochenende sprechen.

Verkehrsfolgen und Polizeieinsatz am Flughafen

Die Sicherheitsvorkehrungen haben direkte Auswirkungen auf die Mobilität in Berlin und Brandenburg. Rund 2500 Einsatzkräfte waren am Donnerstag im Einsatz, um die An- und Abreise der Staatschefs zu bewältigen. Die Brandenburger Polizei hatte im Vorfeld "teils erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen" im Bereich des Flughafens BER und seiner Zubringerstraßen angekündigt. Diese Warnung gilt bis Freitag, sodass Flugreisende auf Verkehrsmeldungen achten und gegebenenfalls mehr Zeit für die Anreise einplanen sollten. Anderen Verkehrsteilnehmern rät die Polizei, den Flughafen zu umfahren. Um weitere Beeinträchtigungen in der City West im Bereich der Budapester Straße zu vermeiden, sind zusätzliche Maßnahmen im Umfeld des Hotels Intercontinental zu erwarten.

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Jugendproteste und Demonstrationen

Für weitere Verkehrsbeeinträchtigungen sorgen am Freitag zwei Jugendproteste in Berlin. Obwohl eine große Demonstration mit 15.000 angemeldeten Teilnehmenden abgesagt wurde, wird am späten Vormittag ein Protestzug erwartet. Ab 11.30 Uhr zieht ein Zug mit 5000 erwarteten Teilnehmern unter dem Motto "Miteinander kämpfen statt aufeinander schießen! - Schulstreik gegen die Wehrpflicht" vom Alexanderplatz zum Mariannenplatz. Die Demonstration wurde von einer Einzelperson angemeldet, zudem wurden vier Zubringer-Demos aus allen Himmelsrichtungen registriert. Am späten Nachmittag findet eine weitere Kundgebung am Brandenburger Tor statt. Diese Protestveranstaltung trägt den Titel "Uns geht's gut? - Bildungsprotest der jungen Generation" und zieht zusätzliche Aufmerksamkeit sowie Polizeipräsenz auf sich.

Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen

Die Berliner Behörden versuchen, die unterschiedlichen Ereignisse so gut wie möglich zu koordinieren, um chaotische Zustände zu vermeiden. Die Polizei bestätigte am späten Donnerstagabend, dass Staats- und Regierungschefs sicher an ihr Ziel gelangt seien. Zwischenfälle habe es weder bei der An- und Abreise noch rund um den Gipfel gegeben. Dennoch bleibt die Lage angespannt, da die Sicherheitsvorkehrungen für Staatsgäste der höchsten Stufe und die Demonstrationen zeitlich und räumlich dicht beieinander liegen. Betroffen sind zeitweise auch S- und U-Bahn-Verbindungen sowie Schifffahrten im Regierungsviertel, die nicht möglich waren. Die VIZ Berlin bittet alle Fahrgäste und Autofahrer um Geduld und die Einhaltung der geltenden Verkehrszeichen und Anweisungen der Einsatzkräfte.