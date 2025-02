Verkehrseinschränkungen in der Bahnhofstraße aufgrund von Bauarbeiten

Deutsche Bahn führt Bauarbeiten an einer Stützwand in der Bahnhofstraße durch. Aufgrund der Arbeiten entstehen bis voraussichtlich vier Monate lang Verkehrseinschränkungen. Das Autoverkehr wird gemeinsam mit dem ÖPNV in beiden Fahrtrichtungen durch die Straßenbahnhaltestelle geleitet. Semaforregelungen und Beschilderung werden angepasst.

Debido a trabajos de construcción necesarios en un muro de soporte realizados por Deutsche Bahn , se producirán restricciones de tráfico en el área del estación, con una duración prevista de cuatro meses. El tráfico de automóviles se redirige junto al transporte público en ambas direcciones a través de la parada de tranvía. El señalamiento y la regulación de semáforos en el cruce de Bahnhofstraße, Bahnhofsplatz y Tunnelstraße se ajustarán a lo largo del viernes, 1 de marzo de 2024, de acuerdo.

Desde el área de la parada, se puede conducir en dirección a Tunnelstraße y Bahnhofsplatz. Desde el Bahnhofsplatz, existen conexiones hacia Bahnhofstraße a través de la parada de tranvía y hacia Tunnelstraße. Para el tráfico de automóviles provenientes de la Tunnelstraße, solo estará disponible el giro a la derecha hacia el Bahnhof. Se recomienda a los conductores que no tengan el Bahnhof como destino que eviten el área por la Heilbronner Straße y la Leipziger Straße, ya que se prevén restricciones debido a la nueva configuración del tráfico y la gestión del mismo. Además, se solicita a los conductores que transiten por el área de la parada de tranvía, especialmente al momento del cambio de pasajeros, que lo hagan con precaución, ya que también se espera el cruce de peatones delante y detrás de los tranvías. Para el tráfico de peatones, se cerrará el paseo oeste de la Bahnhofstraße entre Briesener Straße y Tunnelstraße. El uso del paseo este será continuo. El tráfico de bicicletas está incluido en la regulación de semáforos adaptada para la obra en todas las relaciones de tráfico de automóviles en la calzada. En caso de que los ciclistas consideren que la circulación a través de la parada sea insegura debido a los raíles del tranvía, podrán empujar sus bicicletas por el paseo este. No está permitida la utilización del paseo para el tráfico de bicicletas debido a la proximidad a la parada y el alto flujo de peatones





