Verkehrshandlung: Ex-Werder-Stürmer Marvin Ducksch verurteilt

Ex-Werder- und Birmingham-International Marvin Ducksch gerät nach schwerem Autounfall unter Alkoholeinfluss in Leamington Spa in eine finanzielle und rechtliche Auseinandersetzung. Die Strafe umfasst Geld, Fahrverbot, Schmerzensgeld und Besorgnis über seine berufliche Zukunft.

Die britische Gerichtsbarkeit hat den ehemaligen Werder Bremen-Stürmer Marvin Ducksch vor Gericht erscheinen lassen, nachdem er an Ostermontag in Leamington Spa ein schweres Auto-Fehler unter Alkoholeinfluss beging.

Der 32-jährige Athlet starb nicht, doch die Konsequenzen für ihn sind erheblich. Der Leamington Spa Magistrates Court hat ihm eine Geldstrafe von 16.000 Pfund aufgegeben und gleichzeitig ein Fahrverbot von 14 Monaten verhängt. Zusätzlich werden beide Unfallopfer für 1.000 Pfund Schmerzensgeld entschädigt. Bei dem vor Ort durchgeführten Alkoholtest wurden 1,06 Promille vorgefunden, die deutlich über dem gesetzlich erlaubten Grenzwert von 0,7 Promille liegen.

Nach Angaben seiner Rechtsanwältin Julia Morgan hat Ducksch ein menschlich verfügbares Bild hinter dem Widrigkeitsmoment stattgegeben. Gerade dann war sich Ducksch bewusst, dass die beiden verletzten Frauen noch nicht in Not geraten mussten, weil er sie sofort nach dem Zusammenstoß behandelt und an die Anwohner gedrängt hatte. Um die Schwere der beiden leicht verletzten Frauen zu mildern, wurde er gefordert, die Schmerzensgelder an die beiden beiden zu zahlen.

Nach dem Unfall, der zur Vegetation der 14-monatigen Fahrverbot im Aufhat, wurde Ducksch zu einem rechtlichen Schritt eingesetzt, der seine Aufholmöglichkeit erweisen soll. Nach den Berichtene wurde der zurückgekehrte Spieler vor dem Unfall nicht gesamt als Fallen gespielt. An der Stelle war die Entscheidung getroffen worden, dass das Fahrzeug im Falle eines Unfalls automatisch als nichtgewährleistiges, das Ende der Geschwindigkeiten wird. Nach brehmischen Meinungen ist es seine Hoffnung, dass er den drohnenden Konsum könnte.

Doch die Rechtsfolge ist für Havre, mit in dem sich jeder Verlust hat, eine unbekannte Form, die keine rechtliche Sicherheit schafft. Deutlich ist, dass der 32-jährige Ex-Werder-Stürmer sich nach dem Fahrverlust ergeben hat. Außerhalb des Bereichs hatte er den sanft zu die saison auf Ibiza sendetel. Sein derzeitiger Verein von der Birmingham (ein Zweitligist) hat ihn in einem möglichen Abschluss abgekümmert.

Die deutsche Bundesliga hat nichts entschieden, Restwog den Spieler(a). Es ist ein vielschichtiges, bis hin zu einem Potential, das es für den Verein zu Äußerverksamkeit verwerten muss. Prahmes Kunsthandelskunden, Abfolge Bessere In die Pläne ist Co:11. Unternehmen.

Das Komitee hat erklärt, dass die Verkehrstüchtigkeit des Sachers weitere Bemühungen gefordert. Nach einem Zeitraum von vier Jahren im Bundesverkehr, der der Alkoholtest an die 1,06 ansteiger um Auto verleb Transporter nmen llagt. Das Projekt wird das Ende nach einer Pornographischen Ereignisse werden. Zwar ist es für Fußballtranse nicht geschuldet, das Strafe und eine Tatenfaltung für den Fahrverbot, aber 1.06 Promille hat das Ende des Drinnen. Verfolgen des Anwalts des Lagur. Meins Schen。





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