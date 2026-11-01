Verkehrssperren und Baustellenregulierungen: Stadt informiert über lange Bauzeit bis 2028 und temporäre Fahrstreifen

Die Stadtverwaltung kündigt umfassende Verkehrsregelungen an. In der kommenden Woche fährt der Verkehr vorübergehend einspurig pro Richtung an einer Baustelle, bevor eine halbseitige Sperrung mit Ampel folgt. Langfristig sind bis April 2028 Behelfsfahrstreifen geplant. Aktuell finden bis zum 6. November Sperrungen für Asphaltarbeiten statt, darunter eine Kränerstellungssperre zwischen Step-Wertstoffhof und Friedrich-Engels-Straße. Fußgänger und Radfahrer werden sicher geführt.

Die Stadtverwaltung hat in einer aktuellen Bekanntmachung detaillierte Informationen zu den bevorstehenden Verkehrsregelungen und Bauarbeiten im städtischen Raum veröffentlicht, die für kommende Wochen erhebliche Auswirkungen auf die Mobilität der Bürger haben werden.

Im Fokus steht insbesondere ein Knotenpunkt, an dem die Verkehrsführung in der kommenden Woche ausnahmsweise angepasst wird. Anstatt der üblichen Konfiguration wird der Verkehr an der Baustelle vorübergehend mit einem Fahrstreifen je Richtung geleitet, um den Fluss der Fahrzeuge trotz der laufenden Arbeiten aufrechtzuerhalten. Diese Maßnahme soll vorübergehend gelten, bis im Anschluss wieder eine halbseitige Sperrung mit einer mobilen Ampelinstallation eingerichtet wird. Die Stadt hebt hervor, dass dabei die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet bleibt.

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Sichere Führung für Fußgänger und Radfahrer

Fußgänger und Radfahrer werden laut den Ankündigungen der Behörde mindestens auf einer Seite sicher und klar gekennzeichnet an der Baustelle vorbeigeführt, um Konflikte mit dem motorisierten Verkehr weitestgehend auszuschließen. Diese temporäre Regelung ist Teil einer größeren Strategie, um die Baustelle effizient abzuwickeln, während die Durchlässigkeit der Straße so gut wie möglich erhalten bleibt. Perspektivisch ist geplant, Behelfsfahrstreifen entstehen zu lassen, die trotz der anhaltenden Baustelle einen fließenden Verkehr in beide Richtungen ermöglichen sollen.

Dies deutet auf eine lange Dauer der Sanierungsmaßnahmen hin. Laut den aktuellen Einschätzungen der Verkehrsplaner sollen die Bauarbeiten für den genannten Knotenpunkt voraussichtlich noch bis Ende April 2028 andauern. Eine solch langfristige Projektlaufzeit unterstreicht die Komplexität und den Umfang der notwendigen Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen. Parallel zu diesen langfristigen Planungen finden aktuell abschnittsweise Sperrungen statt, die speziell für die Abfräsung des Kopfsteinpflasters erforderlich sind.

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Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April

Die städtischen Verkehrsplaner gehen davon aus, dass diese spezifischen Arbeiten bis zum Freitag, dem 6. November, dauern werden. Diese Arbeiten sind notwendig, um die Untergrundstruktur vorzubereiten und die Qualität der neuen Straßenoberfläche zu sichern. Die Bürger werden gebeten, diese Einschränkungen zu berücksichtigen und gegebenenfalls alternative Routen zu planen, insbesondere in den betroffenen Stadtteilen.

Zusätzlich zu den regulären Baustellenarbeiten gibt es weitere temporäre Sperrungen, die für spezielle logistische Zwecke des Bauabschnitts notwendig sind. So wird die Strecke zwischen der Ausfahrt vom Step-Wertstoffhof und der Auffahrt von der Friedrich-Engels-Straße zur Nutheschnellstraße für die Aufstellung eines Krans gesperrt. Diese Sperrung findet an den Tagen 5. und 6. November statt.

Sperrung für Kranmontage in der Woche vom 5. bis 6. November

Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ergibt sich aus der Notwendigkeit, schweres Gerät zur Montage oder Wartung an den Bauarbeiten einzusetzen. Solche kurzfristigen, aber intensiven Eingriffe in den Verkehrsablauf sind typisch für komplexe urbanistische Bauprojekte und erfordern eine präzise Koordination mit den Betroffenen. Die Stadtverwaltung appelliert an die Verkehrsteilnehmer, die aktuellen Durchsagen und Schilder vor Ort genau zu beachten, um Unfälle und unnötige Staus zu vermeiden.

Die langfristigen Ziele dieser Baumaßnahmen zielen darauf ab, die Infrastruktur dauerhaft zu modernisieren und die Lebensqualität in den betroffenen Stadtgebieten durch verbesserte Verkehrsverhältnisse und neue Oberflächenstrukturen zu erhöhen, auch wenn dies kurzfristig mit Einschränkungen verbunden ist.