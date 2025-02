Verkehrsstörung in Südtirol: Bombenentschärfung sorgt für Sperrungen

Aufgrund einer Fliegerbombe, die in Brixen entschärft werden muss, kommt es am Sonntag zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen in Südtirol. Die Brennerautobahn, die Brennerstaatsstraße und die Brennerbahn werden für mehrere Stunden gesperrt.

Das Auswärtige Amt warnt vor Verkehr sbehinderungen auf Straße und Schiene in Südtirol . Am Sonntag muss eine Fliegerbombe bei Brixen entschärft werden, was zu einer mehrstündigen Sperrung der Brennerautobahn A22, der Brennerstaatsstraße SS12 und der Brennerbahn führt. Der Verkehr zwischen den Mautstellen Klausen und Brixen wird voraussichtlich von 8.30 Uhr bis zum Ende der Arbeiten (ca. 12 Uhr) unterbrochen sein. Die Raststätte Plose-West ist bereits ab 7.45 Uhr gesperrt.

Auch der Bahnverkehr wird von Einschränkungen betroffen sein. Zahlreiche Regionalzüge, aber auch Verbindungen von und nach München, sind betroffen. Weil die nahegelegenen Ausweichstrecken gesperrt sind, haben Reisende kaum Möglichkeiten schnell und ohne Stau ans Ziel zu kommen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind auch rund um den Fundort der Bombe in der Industriezone von Brixen etliche Straßen gesperrt. Die Evakuierungszone erstreckt sich zwischen Brixen und der Gemeinde Feldthurns. Der ADAC rät Reisenden, nach Möglichkeit ihre Pläne anzupassen und für ihre Fahrt einen Zeitpunkt außerhalb der Sperrzeiten zu wählen oder die Sperre abzuwarten. Als Alternative wird der Reschenpass zwischen Pfund und Nauders genannt. Der Reschenpass sei zwar wegen Bauarbeiten seit Monaten zeitweise gesperrt, bis einschließlich 9. März aber befahrbar und komme daher als Alternative in Frage. Der Gebirgspass verbindet das Eisacktal mit dem Passeiertal und ist grundsätzlich auch im Winter geöffnet – außer das Wetter lässt es nicht zu. Aufgrund der winterlichen Verhältnisse ist die Route derzeit aber nur bedingt geeignet. Doch damit nicht genug. Auch witterungsbedingt müssen Autofahrer laut ADAC vorübergehend mit Sperrungen der Alpenpässe rechnen. Dort ist am Wochenende Schneefall angekündigt.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Verkehrsstörung Südtirol Bombenentschärfung Brennerautobahn Sperrung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Brennerautobahn gesperrt: Bombenentschärfung in SüdtirolDie A22 wird am Sonntag (16. Februar) wegen einer Bombenentschärfung in beiden Richtungen komplett gesperrt. Die Sperre dauert voraussichtlich von 8:30 bis zur Mittagszeit. Auto- und Zugverkehr müssen eingestellt werden. Es wird empfohlen, auf die Umgehungsstraßen auszuweichen.

Weiterlesen »

Baggerbrand auf Schiff sorgt für Stromausfall und Verkehrsstörung in UnterfrankenEin Unfall bei Verladearbeiten auf einem Schiff in Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) hat am Nachmittag zu einem Stromausfall in drei unterfränkischen Gemeinden geführt. Ein Bagger, der auf das Schiff verladen werden sollte, blieb an einem Fußgängersteg hängen, berührte eine Stromleitung und geriet in Brand. Rund 1.000 Haushalte in Karlstadt, Himmelstadt und Zellingen waren etwa eine Stunde lang ohne Strom. Der Brand verursachte zudem eine vorübergehende Sperrung der Schifffahrtsstraße in Himmelstadt.

Weiterlesen »

Verkehrsstörung in Biesdorf: Weißenhöher Straße wird bis Ende 2026 gesperrtDie Weißenhöher Straße in Biesdorf wird ab März 2023 für den Neubau einer Eisenbahnbrücke gesperrt und voraussichtlich bis Ende 2026 wieder für den Verkehr freigegeben. Die alte Brücke stammt aus dem Jahr 1979 und weist schwere Schäden auf. Die Sperrung betrifft den Abschnitt der Weißenhöher Straße zwischen der Bundesstraße 1 und der Köpenicker Straße.

Weiterlesen »

Bombenentschärfung in Osnabrück legt Bahnverkehr Richtung Norden lahmBombenentschärfung

Weiterlesen »

Baustellen in NRW: Sperrungen am WochenendeIm Vordergrund ist ein Sperrschild, dahinter ein Autobahnschild zu sehen

Weiterlesen »

Autobahnkreuz Westhofen: In drei Nächten Sperrungen wegen BrückenbauMehrere Verbindungsstrecken im Westhofener Kreuz der A45 und A1 werden in den kommenden Nächten wegen Brückenbaus gesperrt. Autofahrer müssen auf Umleitungen achten.

Weiterlesen »