Verkehrswende-Radar: Mobilität in Deutschland 2025

Die Analyse zeigt, dass Bahnreisen durchschnittlich länger werden, Fahrradverkehr stagniert und Lkw-Verkehr sinkt. Wachstum gab es 2025 vor allem bei Wegen zu Freizeitzwecken, während der Berufsverkehr noch immer unter den Werten von 2019 liegt.

Die Mobilität mit dem Auto und im öffentlichen Verkehr (ÖV) hat 2025 fast wieder ihren Stand von 2019 erreicht. Wachstum gab es 2025 vor allem bei Wegen zu Freizeitzwecken, während der Berufsverkehr noch immer unter den Werten von 2019 liegt.

Das zeigt der "Verkehrswende-Radar", eine Datenanalyse der Denkfabrik Agora Verkehrswende, die erstmals als Jahresauswertung erschien. Die Analyse zeigt auch, dass Bahnreisen durchschnittlich länger werden, Fahrradverkehr stagniert und Lkw-Verkehr sinkt.

"Auch 2025 waren die Menschen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr öfter und länger unterwegs. Immer deutlicher zeigt sich: Der grundsätzliche Trend eines wachsenden Verkehrs wurde von der Corona-Pandemie nur kurzzeitig unterbrochen. Um den deutschen Klimaschutzzielen dennoch näher zu kommen, braucht es umso dringender einen raschen Umstieg auf Elektromobilität und einen attraktiveren öffentlichen Verkehr als Alternative zum Auto", sagt Wiebke Zimmer, stellvertretende Direktorin von Agora Verkehrswende





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