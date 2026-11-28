Zum zweiten Mal in der MotoGP-Saison 2026 brauste Enea Bastianini aus dem KTM-Team Tech3 in einem Sprint aufs Podium. Und das ausgerechnet auf dem ungeliebten Circuit Ricardo Tormo in Valencia.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Enea Bastianini zeigte im bisherigen Verlauf des Valencia-Wochenendes eine erstaunliche Steigerung: 17. von 22 im FP1, 13. im Zeittraining, 10. im FP2, Erster im Q1 und Siebter im für die ersten vier Startreihen maßgeblichen Qualifying 2. Aus der dritten Startreihe fand der Italiener schnell den Weg nach vorne, war nach der zweiten Runde bereits Vierter und erbte Rang 3, als Weltmeister Marc Marquez in seine erste Long-lap abbog.

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Als die Zielflagge nach zwölf Runden fiel, hatte Bastianini nur die beiden Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi und Jorge Martin vor sich. Enea eroberte an seinem letzten Wochenende mit dem Tech3-Team und KTM sein zweites Sprint-Podium in dieser Saison, gegen Ende kam ihm Ai Ogura aber gefährlich nahe.