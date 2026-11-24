Ein französischer Verlag versendete Nacktbilder von Gisèle Pelicot zur Buchwerbung. Die Opferin reagierte entsetzt. Das Unternehmen hat sich entschuldigt und die Anwälte kündigen rechtliche Schritte an.

Das französische Nachrichtenmedium BFMTV berichtet, dass der Verlag Tinbad Nacktbilder aus den Gerichtsakten des Falls Gisèle Pelicot versendet hat. Die Bilder sollten zur Bewerbung eines neuen Buches dienen. Gisèle Pelicot (73) war jahrelang Opfer von Vergewaltigungen und Menschenhandel durch ihren Ehemann Dominique Pelicot.

Missbrauch der Gerichtsakten für Marketing

Der Verlag Tinbad hat Nacktbilder verschickt, die aus den Gerichtsakten stammen. Diese Bilder wurden französischen Journalisten geschickt. Der Zweck dieser Handlung war die Bewerbung eines Buches. Die Philosophin und Psychoanalytikerin Sabine Prokhoris ist die Autorin dieses Buches. Der Verlag gab die Versendung der Bilder zu. Verlagsleiterin Christelle Mercier erklärte, dies sei privat in einigen E-Mails geschehen. Dies geschah ohne das Einverständnis von Gisèle Pelicot.

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Thesen des Buches ziehen Opfer in Mitleidenschaft

Sabine Prokhoris veröffentlichte das Werk mit dem Titel Emprises, les impasses d'une success story. Der Titel bedeutet in Deutsch etwa Abhängigkeiten: die Schattenseiten einer Erfolgsgeschichte. In diesem Werk stellt die Autorin verschiedene Thesen vor. Sie argumentiert, dass Opfer von Gewalt behaupten, vom Täter beherrscht worden zu sein. Dies diene dazu, jegliche Verantwortung zu entziehen. Sabine Prokhoris zieht dabei explizit den Fall Pelicot heran. Dominique Pelicot wurde 2024 für seine Taten zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er wird auch als der Teufel von Avignon bezeichnet.

Schwere emotionale Folgen für die Betroffene

Gisèle Pelicot reagierte mit Entsetzen auf die Bekanntwerdung der Bilder. Sie teilte BFMTV mit, dass sie sich erneut gedemütigt, bloßgestellt und verletzt fühlt. Die 73-Jährige betonte, sie habe hart für ihre Würde und Freiheit gekämpft. Sie werde nicht zulassen, dass jemand ihr dies nimmt. Sie überlebte zehn Jahre eines unbeschreiblichen Martyriums. Sie wurde betäubt, vergewaltigt und an andere Männer verkauft. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen hat ihr ein Gesicht gegeben. Jetzt kommt sie nicht zur Ruhe.

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Reaktionen der Täter und des Verlags

Christelle Mercier, die Verlagsleiterin von Tinbad, bestritt nicht den Vorfall. Sie räumte ein, die Fotos versendet zu haben. Gegenüber der satirischen Wochenzeitung Le Canard enchaîné soll sie jedoch anders geantwortet haben. Mercier soll den Journalisten gesagt haben, die Bilder sollten Lust darauf machen, das Buch zu lesen. Sabine Prokhoris gab an, von dieser Werbekampagne nichts gewusst zu haben. Die Autorin distanzierte sich implizit von der Methode des Verlags.

Entschuldigung und angekündigte rechtliche Schritte

Der Verlag Tinbad hat sich inzwischen offiziell entschuldigt. Man nennt das Versenden der demütigenden Bilder eine bedauerliche und unangemessene Kommunikation. Das Buch Emprises, les impasses d'une success story werde nicht neu aufgelegt. Die Werbung für das Werk sei komplett eingestellt worden. Der Verlag entschuldigt sich aufrichtig bei Frau Gisèle Pelicot. Die Anwälte von Gisèle Pelicot haben rechtliche Schritte gegen den Verlag angekündigt. Diese Schritte richten sich auch gegen die Autorin Sabine Prokhoris.