Ein alter Briefkasten mitten im Dahlemer Dreipfuhlpark wirft Fragen über seine Nutzung auf. Die Stele, die an der Leichhardtstraße steht, zeigt die Aufschrift des Bezirksamt Zehlendorf von Berlin, jedoch ist in der Nähe kein Haus zu entdecken. Grün-Stadtrat Urban Aykal erklärt, dass der Briefkasten in unregelmäßigen Abständen von den Mitarbeitenden des Fachbereichs Grünflächen geleert wird, die in der Nähe einen Pausenraum haben. Der Briefkasten stammt aus dem Jahr 1997, als auch die Personalunterkunft im Park errichtet wurde. Da der Briefkasten kaum genutzt wird, ist die Anschaffung neuer Schilder mit dem Namen des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf nicht geplant. Aykal rät allen, die schnell Kontakt zum Amt aufnehmen wollen, eine E-Mail zu schreiben.

Ein alter Briefkasten mitten im Park - wird er überhaupt noch geleert? Das fragte sich vergangenes Wochenende ein Ehepaar im Dahlemer Dreipfuhlpark, das die Briefkasten -Stele an der Leichhardtstraße beim Sonnengenuss entdeckte. An der Seite prangt die Aufschrift „Bezirksamt Zehlendorf von Berlin “, zur Straße dominiert die Hausnummer 45. Ein Haus ist in unmittelbarer Nähe nicht zu entdecken. Der Briefe mpfangsstelle ist aber nicht ungenutzt.

„Der Briefkasten wird in unregelmäßigen Abständen von den Mitarbeitenden des Fachbereichs Grünflächen, die in der Leichhardtstraße 47 einen Pausenraum haben, geleert“, teilt Grün-Stadtrat Urban Aykal (Grüne) auf Nachfrage. Der Briefkasten wurde 1997 am Dreipfuhlpark errichtet, als auch die Personalunterkunft gebaut wurde. Damals entstand auch der Solo-Briefkasten. Auch andere Unterkünfte des Grünflächenamts verfügten über Briefkästen, so der Stadtrat. „Gedacht waren diese dafür, dass Anwohnerinnen und Anwohner des Parks mit Briefkasten den Kontakt zum Amt herstellen konnten“, erklärt Aykal. Da der Dreipfuhl-Kasten kaum genutzt werde, sei nicht geplant, Geld für neue Schilder des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf auszugeben. Urban Aykal rät allen, die schnell Kontakt mit dem Straßen- und Grünflächenamt aufnehmen wollen, den Mitarbeitenden eine E-Mail zu schreiben. Tut besser daran, seinen Brief an das Amt im Hartmannsweilerweg 63 in 14163 Berlin zu adressieren als die Säule im Park zu beehren. Tipp: Der Briefkasten des Amts wird täglich geleert.





