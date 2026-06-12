Verletzter Nationalspieler Karl beobachtet Basketball-Finale in München

Der an der Nationalmannschaft verletzte Fußballspieler besucht das Basketball-Endspiel zwischen Bayern und Alba Berlin. Während der WM-Pause nutzt er die Zeit zur Erholung und Ablenkung. Das Rekordfinale verspricht Spannung.

Der verletzte Fußball-Nationalspieler (18) verfolgt das Basketball - Finale zwischen Bayern München und Alba Berlin im SAP Garden. Er hatte sich vor der WM einen Muskelbündelriss zugezogen und muss nun pausieren.

Während der WM-Pause nutzt er die Gelegenheit, sich abzulenken. Das Finale ist ein Rekord-Duell: Zum siebten Mal treffen beide Teams im Finale aufeinander, vier Mal gewann Bayern. Bayern kann die dritte Meisterschaft in Serie perfekt machen, ist ungeschlagen durch die Playoffs gekommen, während Alba erst vor drei Tagen Bamberg besiegte. Das Spiel ist intensiv, Alba führt zeitweise, doch Bayern kommt zurück.

Im letzten Viertel setzen sich die Bayern durch, vor allem dank Obst mit 33 Punkten. Karl hofft auf einen Sieg, ist aber kein Basketball-Experte. Das Team von Trainer Svetislav Pešić muss noch zwei weitere Siege für den Titel holen. Spiel 2 findet am Sonntag in München statt





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