Das schwedische Außenministerium hat den russischen Botschafter in Stockholm einbestellt, um ihm seinen Protest gegen die jüngste Verletzung des polnischen Luftraums und ein mutmaßliches Komplott zur Ermordung eines ukrainischen Rappers in Dänemark zu übermitteln.

Das schwedische Außenministerium hat den russischen Botschafter in Stockholm einbestellt, um ihm seinen Protest gegen die jüngste Verletzung des polnischen Luftraum s und ein mutmaßliches Komplott zur Ermordung eines ukrainischen Rappers in Dänemark zu übermitteln.

"Schweden gibt unseren Verbündeten Polen und Dänemark seine volle Unterstützung. Russlands Versuche, Europa zu spalten, werden keinen Erfolg haben", erklärte Außenministerin Maria Malmer Stenergard am Donnerstag.

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"Wir werden unsere Unterstützung für die Ukraine fortführen, die unsere größte außenpolitische Priorität ist. " Am vergangenen Freitag waren drei russische Marschflugkörper im Südosten Polens eingeschlagen. Die polnische Regierung sprach von einer gezielten Provokation Russlands. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte Polen nach dem Zwischenfall zu, die Allianz werde "jeden Zentimeter polnischen Territoriums" verteidigen.