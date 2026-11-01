Verletzungen bei Bayern München: Keine Winter-Transferaktivitäten geplant

Bayern München hat vier Offensivstars verletzt. Trotz Geldüberfluss und Ausfällen plant der Verein keine Neuzugänge im Winterfenster. Stattdessen setzt man auf interne Lösungen.

Bayern München steht vor einer sportlichen und personellen Bewährungsprobe. Vier Offensivstars sind aktuell verletzt, was das Aufgebot für die bevorstehende Champions-League-Begegnung bei Atlético Madrid am Dienstag um 21 Uhr stark dezimiert. Trotz dieser prekären Lage und enormer finanzieller Ressourcen werden keine Neuzugänge im Winter erwartet.

Ausfallliste mit Ismael Saibari und Serge Gnabry

Die Situation verschärft sich durch die jüngsten Meldungen. Der 25-jährige Neuzugang Ismael Saibari zog sich beim Spiel gegen Borussia Dortmund in der 29. Minute einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk zu. Er wurde direkt operiert und fällt nach aktuellen Informationen mindestens drei Monate aus. Damit steht er für den anstehenden Europa-Pokal-Krimi in Spanien nicht zur Verfügung.

Also read 'Keine Ausreden': Bayern verliert BBL-Spiel in Rostock

Auch Serge Gnabry trifft es hart. Der 31-jährige Offensivstar musste bereits in der 31. Minute gegen Dortmund eingewechselt werden, nachdem eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel den Einsatz beendete. Er wird für vier bis sechs Wochen ausfallen. Dies geschieht nur wenige Monate nach seinem WM-Aus im vergangenen Sommer. Die Personaldecke in der Offensive ist somit so dünn wie seit langem nicht mehr.

Champions League vor Atlético Madrid

Für das wichtige Spiel in Spanien müssen weitere Namen gestrichen werden. Luis Díaz (29) hat einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel. Jamal Musiala (23) fällt mit einem Faserriss im rechten Oberschenkel aus. Ergänzend ist der Einsatz von Michael Olise (24) fraglich, der Probleme im rechten Knie hat. Das quartett der Ausfälle umfasst damit Díaz, Musiala, Gnabry und Saibari.

Advertisement

Dies bedeutet immense Herausforderungen für den Kader. Interimstrainer Aaron Danks (43) vertritt den erkrankten Cheftrainer Vincent Kompany, der unter Hirnhautreizung leidet. Danks muss zwingend Linksverteidiger Alphonso Davies (25) dauerhaft auf dem linken Flügel einsetzen, da dort personelle Lücken klaffen. Für die Zehner-Position stehen nur noch eingespielte Reserven zur Verfügung.

Keine Winter-Neuzugänge trotz Geldüberfluss

Trotz der dramatischen Verletzungssituation plant der FC Bayern keine Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Sportvorstand Max Eberl (53) und Sportdirektor Christoph Freund (49) gaben nach dem Dortmund-Spiel klar an, dass ein dringender Handlungsbedarf nicht besteht. Man gehe davon aus, dass die meisten Spieler bis zum Auftakt nach der Winterpause in Gladbach ab dem 8. Januar wieder einsatzbereit seien.

Jan-Christian Dreesen (59) bestätigte dies am Samstagabend ausdrücklich. Auf die Frage, ob neue Spieler gekauft würden, antwortete er deutlich: Nein, er glaube nicht. Intern wird die Lage als überwindbar eingeschätzt. Die Ausfälle seien nicht so lange wie bei Saibari, der ja drei Monate fehlt. Die anderen kehren zeitnah zurück.

Finanzielle Möglichkeiten und Nachfolgeplanung

Finanzielle Engpässe sind bei den Münchenern derzeit keine Argumentation. Durch den Verkauf von fünf Prozent der Anteile an der Profi-AG und den Deal mit der Familienholding Viessmann Generations Group von Max Viessmann (37) in Höhe von 250 Millionen Euro, ist das Festgeldkonto voll. Es war noch nie so gefüllt wie in der aktuellen Phase.

Advertisement

Dennoch wird die Tendenz zur Inaktivität beibehalten. Auch weil der Januar-Markt oft schwierig ist und echte Stars selten verfügbar sind, plant man nicht. Im Hintergrund läuft bereits die Strategie für einen teureren Offensiv-Transfer im Sommer 2027. Dafür soll das aktuelle Liquiditätspolster erhalten bleiben. Für die aktuelle Krise soll der 20-jährige Arijon Ibrahimovic einspringen, der zwar per Leihe an Augsburg geht, aber als potentielles Mitglied der Szene betrachtet wird.

Chancen für junge Talente wie Lennart Karl

Für die junge Generation ergeben sich durch die Ausfälle der Topstars große Chancen. Lennart Karl (18), Nathaniel Brown (23) und Tom Bischof (21) haben nun die Möglichkeit, sich zu beweisen. Brown, eigentlich Linksverteidiger, und Bischof, normaler Sechser, müssen in die Offensive wechseln. Vor allem Karl darf sich Hoffnung auf viel Spielzeit und Startelf-Einsätze machen.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob das interne Management der Verletzungssituation gelingt. Mit Davies im defensiven Mittelfeld und neuen Offensivkräften aus den eigenen Reihen muss Interimstrainer Danks den Weg zum Erfolg ebnen. Die Fans und die Vereinsführung setzen nun auf den Willen und die Anpassungsfähigkeit des bestehenden Kaders, anstatt den Kassensturz zu ziehen und externe Hilfe zu holen.