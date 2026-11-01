Verletzungen bei Bayern: Saibari und Gnabry fallen lang aus

Der FC Bayern muss im Kampf um die Champions-League-Top-8 auf mehrere Offensivstars verzichten. Saibari und Gnabry sind lange verletzt, was den ohnehin dünnen Kader stark belastet.

Der FC Bayern München sieht sich nach dem Topspiel gegen Borussia Dortmund nicht nur mit einem verlorenen Sieg konfrontiert, sondern auch mit einem erheblichen Personalengpass in der Offensive. Zwei wichtige Offensivkräfte erlitten langfristige Verletzungen, wodurch der ohnehin schon dünne Kader des Rekordmeisters an seine Grenzen stößt. Die prognostizierten Ausfallzeiten deuten auf monatelange Pausen hin, was die Vorbereitung auf die entscheidenden November-Spiele massiv erschwert.

Saabari und Gnabry fallen monatelang aus

Der marokkanische Angreifer Syarbi Saibari zog sich einen Riss des Syndesmosebandes zu. Diese Verletzung erfordert eine Operation und führt zu einer Zwangspause von etwa drei Monaten, wie Medien wie die Bild berichten. Auch Serge Gnabry erlitt eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel. Sky Sport geht von einem mehrwöchigen Ausfall aus, während der FC Bayern offiziell keine genauen Zeiträume nannte.

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Zuvor hatte Sportdirektor Christoph Eberl bereits Andeutungen gemacht, dass die Situation bei beiden Spielern nicht gut aussieht. Er sprach von längeren Ausfällen, ohne die genauen Diagnosen bereits zu kennen. Zusätzlich steht auch Rafael Diaz mit einem kleinen Muskelbündelriss für einige Wochen nicht zur Verfügung. Jamal Musiala könnte zwar bald zurückkehren, ein unmittelbar bevorstehendes Comeback ist jedoch ungewiss.

Druck in der Königsklasse nimmt zu

Vor den wichtigen Spielen im November steht der Verein unter Druck. Die letzten beiden Partien in der Champions League endeten unentschieden, was die Lage im Kampf um die Top-8 verschärft. Im November finden vier der fünf Pflichtspiele auswärts statt, darunter das schwere Spiel am Dienstag. Die Auswärtsserien erfordern maximale Fitness, die bei den aktuellen Verletzungen fehlt.

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Die linke Offensivseite hat sich zur Problemzone entwickelt. Im Sommer verzichtete man bewusst oder gezwungenermaßen auf einen Backup für Diaz. Stattdessen sollte die Flexibilität der anderen Spieler greifen. Doch Gnabry, Musiala und Saibari stehen aktuell nicht zur Verfügung. Daher wurde bereits ein Spieler eingesetzt, der einst als Linksverteidiger Weltklasse war, nun aber als linker offensiver Flügelmann agiert.

Davies nutzt die Chance auf der linken Außenbahn

Der 25-jährige Spieler bringt enorme Geschwindigkeit mit und ist aufgrund seiner jahrelangen Einsätze als Linksverteidiger auch defensiv stark. Gegen das FC Arsenal erzielte er das zwischenzeitliche 1:1 und unterstrich seine Torabschluss-Qualitäten. Für ihn ist es die große Chance, an alte Tage anzuknüpfen, obwohl seine Verletzungsanfälligkeit bekannt ist. Sollte auch er ausfallen, herrscht Alarmstufe Rot.

Alternativ könnten Karl oder Olise auf die ungewohnte linke Seite gezogen werden. Auch Brown könnte polyvalent offensiv eingesetzt werden. Der frühere Frankfurter könnte zudem auf der Zehnerposition agieren, wie nach der Auswechslung Saibaris gegen Dortmund bereits geschah. Olise und Karl können diese Rolle ebenfalls übernehmen.

Chance für junge Talente und Rotationskonzept

Für den französischen Angreifer Olise könnte dies die Chance sein, auf der Position zu agieren, auf der er bei der WM Furore machte. Der junge Karl profitiert von der Situation und könnte nach einem schwierigen Saisonstart mehr Einsätze erhalten. Er sollte wieder sportlich für Schlagzeilen sorgen, nachdem er zuvor Kritik erhielt.

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Auch Talente aus dem eigenen Stall kommen ins Spiel. Tim Binder, 19, ist ein sportlicher Klon von Olise und Karl. Er kommt als Linksfuß meist von rechts, könnte aber zur Rotation genutzt werden. Der 16-jährige Bastian Assomo könnte ebenfalls öfter bei den Profis auftauchen. Er erzielte in der Regionalliga bereits vier Treffer und könnte Harry Kane entlasten.

Harry Kane braucht Pausen und Transferfenster

Auch der 33-jährige Engländer Harry Kane wird hin und wieder Pausen benötigen, ähnlich wie gegen Magdeburg. Assomo kann hier helfen, da er bereits in der Sommervorbereitung aufhorchen ließ. Im Wintertransferfenster, das in zwei Monaten öffnet, sollten die Bayern in der Breite nachlegen, um die aktuellen Defizite auszugleichen.