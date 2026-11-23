FC Bayern München bestätigt Fußprellung bei Michael Olise nach Spiel gegen Köln. Spezialschuh und Krücken deuten auf Ausfall für Champions League in Lille hin.

Der französische Angriffsspieler Michael Olise erleidet beim FC Bayern München einen verheerenden Rückschlag in der laufenden Bundesliga-Saison. Während des Heimspiels am Freitagabend gegen den 1. FC Köln zog sich der 24-Jährige eine Verletzung am linken Vorfuß zu, die ihn zur Pause zwingend aus dem Spielgeschehen nahm. Dies geschieht in einer bereits von anderen Verletzungssorgen geprägten Phase, da Kapitän Harry Kane kurz zuvor einer Operation am linken Sprunggelenk unterzogen werden musste.

Klinische Diagnose und spezifische Behandlung

Gegenüber Spekulationen über einen schwereren Knochenbruch oder einen Knöchelriss hat der FC Bayern München die genaue Art der Verletzung des Starspielers präzisiert. Die medizinische Untersuchung ergab, dass Olise lediglich eine schwere Prellung im Bereich der Mittelfußknochen und der Zehen-Grundgelenke erlitten hat. Trotz dieser relativ eingegrenzten Diagnose erfordert die Genesung spezielle orthopädische Maßnahmen, um eine weitere Schädigung des Fußgewölbes zu verhindern und Heilungsprozesse einzuleiten.

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Zur Stabilisierung und Entlastung des verletzten linken Fußes kam Olise bereits am darauffolgenden Samstag auf Krücken und trug einen speziellen grauen Schutzschuh. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine sogenannte VACOped-Schiene, die von den Ärzten und Physiotherapeuten am Trainingsgelände an der Säbener Straße in München angeordnet wurde. Diese Schiene dient primär dazu, den betroffenen Bereich von Druck zu befreien und das Gehen so weit wie möglich schmerzfrei zu gestalten.

Funktion des VACOped-Schuhes bei Verletzungen

Die Anwendung der VACOped-Schiene ist bei Vorfußprellungen ein etablierter medizinischer Standard, um Komplikationen zu minimieren. Das Gerät schränkt die Beweglichkeit des Fußes gezielt ein, wodurch schmerzhafte Flexions- undextensionsbewegungen reduziert werden. Gleichzeitig bietet die Schale einen festen Halt, der Stöße von außen abfedert und das verletzte Gewebe vor zusätzlichen Belastungen schützt, die den Heilungsprozess verzögern könnten.

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Trotz der scheinbar milden Diagnose einer einfachen Prellung lässt die Notwendigkeit der Krücken und des Spezialschuhes auf eine signifikante Einschränkung der Funktionsfähigkeit schließen. Tägliche Behandlungen durch das medizinische Personal des FC Bayern sind derzeit fester Bestandteil des Therapieplans. Diese intensive Betreuung zielt darauf ab, die Entzündung im Vorfußbereich schnell abklingen zu lassen und die Belastbarkeit des Fußes schrittweise wiederherzustellen.

Auswirkungen auf Champions League und Kaderplanung

Die wahrscheinliche Abwesenheit von Michael Olise überschattet die kommenden wichtigen Aufgaben der Münchner Mannschaft, insbesondere das Auswärtsspiel in der Champions League gegen Lille. Das wichtige Duell im französischen Lille ist für Mittwoch um 21 Uhr angesetzt und wird im Fernsehen von DAZN sowie im Radio übertragen. Präsident Herbert Hainer äußerte sich am Samstagnachmittag bei der Jahreshauptversammlung der Bayern sehr skeptisch regarding einer schnellen Genesung.

Hainer prognostizierte explizit, dass der 24-Jährige wahrscheinlich nicht lange fehlen wird, jedoch das Champions-League-Spiel in Lille verpassen wird. Als wahrscheinliche Rückkehr ins Spielgeschehen nannte der 72-jährige Vereinsvorstand den Bundesligaauswärtstermin bei dem Hamburger SV. Das Spiel dort ist für den kommenden Samstag um 15:30 Uhr angesetzt. Eine vollständige Genesung bis zum Mittwochabend gilt derzeit als unwahrscheinlich, sodass Trainer und Coaches alternative Taktiken für das französische Duell vorbereiten müssen.

Damit ist der Verstoß von Olise ein weiterer schmerzlicher Schlag für die offensive Ausrichtung des FC Bayern München. Die Kombination aus der bereits bekannten Abwesenheit von Harry Kane nach seiner Operation und dem aktuellen Ausfall von Olise zwingt das Trainerstab zu drastischen Anpassungen in der Angriffsplanung. Die nächsten Tage werden entscheiden, ob der Spezialschuh und die tägliche Physiotherapie ausreichend sind, um den Flügelspieler noch für die Champions League fit zu machen, oder ob er komplett pausieren muss.