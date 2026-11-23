Hammer SV verliert Leistungsträger Merlin Muheim vor dem Bundesliga-Duell gegen den FC Bayern München. Die Mittelfeld-Verletzungsmisere verschärft sich deutlich.

Der Hamburg er SV gerät vor dem wichtigen Bundesliga -Duell gegen den FC Bayern München in eine ernsthafte personelle Krise. Die Verletzungsmisere im Kader reißt nicht ab, was Trainer Merlin Polzin vor erhebliche taktische Probleme stellt. Besonders dramatisch ist die Situation im Mittelfeld, wo dem Trainer nun die qualifizierten Alternativen ausgehen.

Muheim verletzt sich schwer vor Bayern-Duell

Die entscheidende Information wurde am Montag von der Vereinsführung nach einer MRT-Untersuchung kommuniziert. Der Schweizer Nationalspieler Merlin Muheim erlitt beim Nordderby am vergangenen Sonntag gegen Werder Bremen eine Verletzung an der rechten Wade. Das Spiel endete für den HSV mit einer deutlichen 0:4-Niederlage, in der Muheim bereits in der 19. Minute bei einem Stand von 0:0 ausgewechselt werden musste.

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Der Klub machte in der offiziellen Mitteilung keine Angaben zur genauen Ausfallzeit des 13-fachen Nationalspielers. Dies erschwert die Vorbereitung auf das nächste Hochkaräter-Duell erheblich. Bislang war der Linksfuß aufgrund von Personalengpässen von Trainer Polzin bereits im zentralen Mittelfeld eingesetzt worden und hatte sich dort etabliert.

Polzin setzt auf fehlende Alternative im defensiven Bereich

Merlin Muheim gilt als einer der Leistungsträger der letzten Wochen. Nach einem verletzungsbedingten Ausfall zum Saisonstart, hatte er in den jüngsten sechs Bundesliga-Spieltagen drei Tore und eine Vorlage beigesteuert. Seine Kreativität und Stabilität im defensiven Mittelfeld waren für den HSV-Standard enorm wichtig.

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Trainer Merlin Polzin hatte den gelernten Linksverteidiger aufgrund der personellen Notlage bereits aus der Abwehr ins Mittelfeld geholt. Nun fällt genau diese flexible Option weg. Die Taktik, einen Defensivspieler als Mittelmann zu nutzen, bricht damit weg, was die defensive Stabilität gegenüber Bayern München massiv gefährdet.

Dreierpack im Mittelfeld fehlt erneut

Die Situation verschärft sich dadurch, dass bereits mehrere andere Akteure im zentralen Mittelfeld nicht zur Verfügung stehen. Die Liste der Ausfälle ist lang und betrifft genau die Position, die jetzt noch wichtiger geworden ist. Vizekapitän Albert Sambi Lokonga fehlt aufgrund einer Faszienverletzung.

Ebenso absent ist Bilal Nadir, der unter einer Oberschenkelverletzung leidet. Hinzu kommt Nicolai Remberg, der aufgrund eines Kreuzbandrisses langfristig ausfällt. Damit fallen drei feste Größen im zentralen Mittelfeld zeitgleich aus, was die Personalsituation für das Spiel in München oder Hamburg extrem schwierig macht.

Folgen für die Bundesliga-Halbzeit und den Kader

Die combination aus Muheims Ausfall und den bereits bekannten Verletzungen zwingt den HSV-Trainerstab zur Neukonzeption. Es bleibt abzuwarten, welche Spieler aus der zweiten Mannschaft oder durch Neuzugänge diese Lücke füllen können. Ein erfolgreicher Auftritt gegen den FC Bayern München erfordert nun maximale Konzentration und taktische Disziplin bei den verbliebenen Mittelfeldspielern.