Im Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen hat Offensivspieler Konstantinos Karetsas eine Verletzung erlitten und die Partie in der 39. Minute vorzeitig verlassen. Torwart Gregor Kobel überstand einen unglücklichen Sturz nach einem Tritt von Waldemar Anton und blieb auf dem Platz, während Felix Nmecha mit dem 1:0 die frühe Führung für den BVB erzielte.

Titelfavorit BVB?

"Völlig egal, was in München passiert“ Konstantinos Karetsas verletzt sich im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Einen Schreckmoment gibt es auch um Gregor Kobel. Neue Personalsorgen bei Borussia Dortmund: Konstantinos Karetsas hat sich beim Bundesliga-Duell gegen Bayer Leverkusen verletzt und ist bereits in der ersten Halbzeit beim Spielstand von 1:0 ausgewechselt worden. Der Offensivspieler war in der 34.

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Minute nach einem Zweikampf mit Leverkusens Facundo Medina zu Boden gegangen. Medina traf Karetsas am Schienbein, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Der Dortmunder musste anschließend behandelt werden und verließ das Spielfeld zunächst humpelnd. © IMAGO/DeFodi ImagesKurze Zeit später folgte die bittere Gewissheit: Für Karetsas ging es nicht weiter.