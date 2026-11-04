Verletzungsschock für Dynamo Dresden: Luca Herrmann fällt bis Jahresende aus

Dynamo Dresden erleidet vor dem wichtigen Spiel gegen Fürth einen massiven Ausfall. Mittelfeldspieler Luca Herrmann bricht sich das Mittelfußknochen und fällt mehrere Monate lang aus.

Der Zweitligist Dynamo Dresden erleidet kurz vor einem der entscheidenden Partien der Rückrunde einen verheerenden Personalausfall. Das Vereinsmanagement bestätigte am Mittwoch, dass der Mittelfeldspieler Luca Herrmann sich einen Mittelfußbruch zugezogen hat. Diese schwere Verletzung bedeutet für den 27-jährigen Profi, dass er die Saison nicht mehr beenden wird und bis Ende des aktuellen Kalenderjahres nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Der Vorfall bei Hannover 96 als Auslöser

Die Ursache für die schwere Blessur liegt mehrere Wochen zurück und wurde lange verschleppt. Luca Herrmann wurde beim Auswärtsspiel gegen Hannover 96 in der 59. Minute eingewechselt, als der Spielstand noch 1:1 lag. Bereits zwei Minuten später, in der 61. Minute, entschied ein Tor von Hannover 96 das Duell mit einem Endstand von 2:1 zu Gunsten der Gäste.

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Obwohl Herrmann an der Entstehung des Siegtors für Hannover 96 nicht direkt beteiligt war, erlitt er den schweren Knochenbruch kurz nach seiner Einwechslung. Berichten zufolge zog sich der gebürtige Freiburger den Bruch nach einem unbeabsichtigten Tritt eines Gegenspielers auf seinen Fuß zu. Trotz der Schmerzen setzte er das Spiel zunächst fort, doch die nachfolgenden medizinischen Untersuchungen ergaben einen ernüchternden Befund.

Erst am darauffolgenden Dienstag zeigte sich das volle Ausmaß der Verletzung im Trainingszentrum, als Luca Herrmann an Krücken das Areal verließ. Der Sportchef des Vereins, Sören Gonther, bestätigte zwar offiziell eine Verletzung, nannte jedoch zunächst keine spezifische Diagnose. Die genaue Art der Blessur wurde erst später durch die bildgebenden Verfahren geklärt.

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Sportchef Sören Gonther bewertet den Ausfall

Die Reaktion des Dynamo-Management zeigt deutlich, wie kritisch die Situation für die Dresdner eingestuft wird. Sören Gonther, der Sportchef von Dynamo Dresden, äußerte sich besorgt über die langfristigen Auswirkungen dieses Ausfalls. Er betonte, dass der Verlust von Herrmann besonders schmerzlich ist, weil die Ausfallzeit lang ist und viele wichtige Punktspiele in diesem Jahr noch ausstehen.

Das Team steht kurz vor einem extrem wichtigen Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Freitagabend um 18:30 Uhr. Gerade in dieser Phase der Saison, in der jede verfügbare Spielkraft für die Tabelle zählt, fällt Luca Herrmann als erfahrener Mittelfeldakteur komplett weg. Dies zwingt die Trainingsstab zu schnellen Änderungen in der personellen Planung.

Die Unsicherheit, die der verpasste Termin beim Gegner Hannover 96 mit sich brachte, hat sich nun in einer klaren Prognose für die nächsten Monate verwandelt. Die medizinische Analyse bestätigte, dass eine baldige Rückkehr nicht möglich ist. Dies verschärft die Lage im Dresdner Kader, da die Verletzungstafel ohnehin schon lang ist.

Historie der Verletzungen bei Luca Herrmann

Luca Herrmann ist bei Dynamo Dresden nicht neu, aber leider auch nicht unverletzt. Der Mittelfeldmann wechselte bereits 2021 von der zweiten Mannschaft von SC Freiburg zu den White Wings. Seine Zeit in Dresden war jedoch von langen Pausen geprägt. Bereits 2022 musste er monatelang pausieren, nachdem er einen Knorpelschaden im Knie erlitten hatte. Zu dieser Zeit versuchte die Vereinsmedizin, die Knieverletzung konservativ zu behandeln. Doch die Beschwerden wollten nicht abklingen. Letztlich musste Herrmann im Jahr 2022 in einer Klinik in München operiert werden. Die anschließende lange Rehabilitation zog sich hin und kostete ihn wertvolle Spielzeit in der Bundesliga 2.

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Auch in der vergangenen Spielzeit kam er nur auf 28 Einsätze, wobei er oft nur als Einwechselspieler zum Zuge kam. Seine persönliche Statistik hielt sich mit einem Tor und einer Vorlage in Grenzen. In der aktuellen Saison kam er auf vier Einsätze über insgesamt 57 Spielminuten. Die Erwartungen an einen ehemaligen Nachwuchs-Nationalspieler waren hierbei höher.

Konsequenzen für den Kader und die Zukunft

Durch den Mittelfußbruch fallen jetzt weitere sieben Spiele bis Jahresende für Herrmann aus. Diese Partieanzahl ist in der engen Liga der zweiten Bundesliga entscheidend für den Tabellenverlauf. Die Dresdner müssen nun auf andere Kräfte zurückgreifen, um die Lücke im Mittelfeld zu schließen.

Die sportliche Zukunft des 27-Jährigen hängt nun von der schnellen Heilung ab. Ein vorzeitiges Comeback ist medizinisch ausgeschlossen. Der Fokus liegt nun auf der vollständigen Genesung, um für die folgende Saison wieder fit zu sein. Für Dynamo Dresden bleibt nur die Hoffnung, dass die restlichen Spieler die geforderte Leistung bringen können.