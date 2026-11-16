Dynamo Dresden erleidet einen schwerwiegenden Verletzungsschaden in der 2. Bundesliga. Tobias Raschl, Luca Herrmann und Brooklyn Ezeh fallen verletzungsbedingt langfristig aus. Die Auswirkungen auf die Kaderplanung sind erheblich.

Die zweite Mannschaft des FC Dynamo Dresden steht vor einer extremen sportlichen Bewährungsprobe. Der Verein aus der sächsischen Metropole muss in den kommenden Wochen und möglicherweise Monaten auf mehrere Leistungsträger verzichten. Grund dafür ist eine Serie von Verletzungen, die sowohl im Profikader als auch im Nachwuchsbereich aufgetreten sind. Dies betrifft explizit die Mittelfeldspieler Tobias Raschl und Luca Herrmann sowie den Außenverteidiger Brooklyn Ezeh, deren Ausfall den Aufbauplan des Teams massiv stört.

Medizinische Befunde und Ausfälle im Mittelfeld

Tobias Raschl, der 26-jährige Mittelfeldakteur, erlitt eine Hüftverletzung während eines Mannschaftstrainings. Die medizinische Untersuchung im Universitätsklinikum ergab, dass eine längere Pause unumgänglich ist. Die Situation ist für den Klub besonders bitter, da sich Raschl als gebürtiger Düsseldorfer, der im Sommer vom Preußen Münster kam, in den vergangenen Partien als taktischer Abräumer vor der Abwehr festgespielt hatte. Seine Leistungskurve zeigte dabei einen stetigen Aufwärtstrend. Sportchef Sören Gonther, 39 Jahre alt, äußerte den großen Ärger über diesen Verlust. Er betonte, dass Raschl sich in den zurückliegenden Wochen immer besser ins Team integriert und seine spezifischen Qualitäten in das Spielkonzept eingebracht habe. Der Ausfall schmerze daher umso mehr, da er der zweite zentrale Mittelfeldspieler ist, der bereits in kurzer Zeit pausieren muss. Bereits Anfang des aktuellen Monats brach sich Luca Herrmann den Fuß, sodass er ebenfalls wochenlang aussetzen wird.

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Kaderlücken und die Rolle von Brooklyn Ezeh

Neben den Verletzungen im Mittelfeld trifft es auch die Defensive. Brooklyn Ezeh, der 25-jährige Außenverteidiger, erlitt seine Verletzung im Rahmen eines Testspiels der U21-Mannschaft. Die medizinische Diagnose ergab eine Verletzung am Knie, aktuell ist der Spieler auf Krücken angewiesen. Ezeh gilt aktuell als der Pechvogel des Teams, da er diese Verletzungsmarathons bereits aus der Sommervorbereitung kennt. Der Neuzugang von Hannover 96 musste damals verletzungsbedingt kürzer treten. Daraufhin sperrte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ihn für vier Spiele. Jetzt dürfte die erzwungene Pause für ihn noch deutlich länger werden. Sportchef Sören Gonther bestätigte diese harte Realität: Bei Brooklyn bleibe das Verletzungspech der letzten Monate leider bestehen. Der Spieler könne weiterhin nicht in den gewünschten Rhythmus kommen, was die sportliche Planung erschwert.

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Auswirkungen auf die sportliche Zukunft

Trotz der schlechten Nachrichten gibt es leichte positive Aspekte im Trainingsalltag. Aktuell kann Brooklyn Ezeh die Trainingsumfänge zwar wieder steigern, jedoch bleibt die Genesung ein langsamer Prozess. Der nächste wichtige Test für die Fitness des Außenverteidigers wird das Spiel am Sonntag in Kaiserslautern sein. Dieser Termin dürfte für ihn jedoch noch zu früh kommen, um wieder auf dem Platz eingesetzt zu werden.

Die Kaderplanung von Dynamo Dresden steht vor einer großen Herausforderung. Mit Tobias Raschl und Luca Herrmann fehlen zwei zentrale Elemente im Mittelfeld, während Brooklyn Ezeh als defensive Alternative ebenfalls nicht verfügbar ist. Sportchef Sören Gonther muss nun schnellstmöglich nach Lösungen suchen, um die sportliche Stabilität des Teams in den kommenden Wochen aufrechtzuerhalten. Die verletzungsbedingten Ausfälle könnten den weiteren Saisonverlauf der Dresdenner maßgeblich beeinflussen.