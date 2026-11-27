Fortuna Düsseldorf muss im Drittliga-Aufstiegskampf ohne Hamza Anhari aus. Der Offensivspieler hat sich im Training verletzt und fällt für das Spiel gegen Würzburg aus.

Fortuna Düsseldorf erleidet im Kampf um den sportlichen Durchmarsch in der 3. Liga einen massiven Rückschlag. Der junge Offensivspieler Hamza Anhari fällt verletzungsbedingt aus und kann Trainer Jens Langeneke am kommenden Samstag nicht im Spiel gegen den SV Darmstadt 98 oder das anstehende Pokalprojekt unterstützen. Langeneke bestätigte die Information, dass sich der deutsch-marokkanische Talent im Training eine muskuläre Verletzung zugezogen hat.

Kurzfristiger Ausfall vor wichtigen Partien

Anharis Verletzung fällt in eine besonders sensible Phase der Vorbereitung. Der im sauerländischen Hemer geborene Spieler hatte sich zuvor mühsam zurückkämpft und zeigte sich in seinen letzten Einsätzen sehr torgefährlich. Beim 3:0-Sieg im Niederrhein-Pokal gegen Duisburg schoss er zwei Tore. Auch beim 3:1-Erfolg gegen Großaspach in seinem ersten Saisonstartelf-Einsatz traf er doppelt. Jetzt bleibt ihm der Einsatz in Würzburg (Samstag, 14 Uhr/MagentaSport) verwehrt.

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Chronische Verletzungsanfälligkeit belastet Karriere

Die Liste der Blessuren des Talents liest sich erschreckend lang. Seit seinem Wechsel im Jahr 2024 vom Nachbarn MSV Duisburg verpasste Anhari unglaubliche 52 Spiele aufgrund von Verletzungen. Laut transfermarkt.de reichte die Diagnose von Muskelfaserrissen und Bänderrissen im Sprunggelenk über Schulterverletzungen bis hin zu Oberschenkelproblemen. Jetzt kommt eine neue muskuläre Geschichte hinzu, die sein Trainer als bitter für den Jungen bezeichnet.

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Trainer sieht Rätsel und alternative Lösungen

Jens Langeneke, der Anhari aus seiner Zeit als Düsseldorfs U23-Trainer bestens kennt, äußerte sich zu der Situation. Er räumt ein, dass die Häufung der Verletzungen rätselhaft bleibt. Derzeit gäbe es keine Erklärung für das wiederholte Auftreten der Probleme. Dennoch bleibt der Coach überzeugt: "Aufgeben ist keine Option!" Er verweist darauf, dass die Alternative zurzeit in Form von genügend anderen Spielern auf der linken Außenbahn vorhanden ist.

Vergleich mit historischen Fällen im Verein

Die Situation erinnert an vergangene Schicksale im Verein. Fortuna Düsseldorf kennt solche Fälle, wie das Beispiel Mathis Bolly zeigt. Der mittlerweile 36-jährige Ex-Star verpasste insgesamt ein Jahr, weil ihn muskuläre Probleme davon abhielten, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Man will verhindern, dass sich dieselbe negative Entwicklung bei Anhari wiederholt. Die Verantwortlichen arbeiten daran, die Situation für die Zukunft bestmöglich zu managen.