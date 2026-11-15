Verletzungsschock in München: Hutchinson, Maye und Brown fallen aus

NFL Munich Game: Drei Superstars verletzen sich schwer. Jared Hutchinson, Drake Maye und A.J. Brown müssen das Feld verlassen. Details zu den Verletzungen.

Der Start in das NFL Munich Game zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots verlief für beide Teams katastrophal. Innerhalb weniger Minuten verloren beide Mannschaften ihre offensive und defensive Spitze durch schwere Verletzungen. Jared Hutchinson von den Lions sowie Drake Maye und A.J. Brown von den Patriots mussten die Allianz Arena frühzeitig verlassen.

Jared Hutchinson erleidet schwere Knieverletzung

Jared Hutchinson, der defensive Star der Detroit Lions, zog sich während des Spiels eine gravierende Knieverletzung zu. Der Vorfall ereignete sich kurz nach seinem Sack gegen Quarterback Drake Maye. Bei seinem Jubelsprung landete Hutchinson unglücklich auf dem Boden und zog sich dabei einen Knieverletzung zu. Sofort nach dem Spielzug verließ er das Feld, um medizinisch untersucht zu werden.

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Bildmaterial, das später veröffentlicht wurde, zeigte Hutchinson in den Katakomben der Allianz Arena auf Krücken stehend und in privaten Kleidungsstücken. Dies unterstrich die Schwere der Situation bereits visuell. Offiziell wurde er zu Beginn des letzten Viertels als Ausfall für den Rest der Partie gelistet. Die Diagnose durch die Mannschaftsärzte wird jedoch erst nach der Rückkehr in die USA erfolgen.

Head Coach Dan Campbell bestätigte, dass keine vorläufige Diagnose in Deutschland gestellt wird. Berichte des NFL Network deuten jedoch darauf hin, dass die Lions eine schwere Knieverletzung bei Hutchinson befürchten. Diese könnte ihn für einen längeren Zeitraum außer Gefecht setzen und die Defensive der Lions in den kommenden Wochen stark schwächen.

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Drake Maye verletzt sich am Knöchel

Nicht nur auf der Gegenseite gab es schlechte Nachrichten. Auch New England Patriots Quarterback Drake Maye wurde vom Spielgeschehen genommen. Wie der Insider Adam Schefter von ESPN berichtete, verletzte sich Maye am Knöchel. Die Verletzung geschah im Zusammenhang mit dem Spielzug, bei dem Jared Hutchinson den Sack verbuchte.

Maye musste ebenfalls das Feld verlassen. Bei seinem Abgang durch die Katakomben der Allianz Arena wurde er auf Krücken gesehen, was die Ernsthaftigkeit der Verletzung bestätigte. Als direkte Konsequenz übernahm der Backup-Quarterback Tommy DeVito die Verantwortung im offense for the Patriots. Dies führte zu einem strategischen Umschwenken auf der Seitenlinie.

Die Verletzung von Maye stoppte jedoch nicht die Welle der Ausfälle. Die New England Patriots waren nun gezwungen, mit einem Ersatzquarterback zu spielen, während sie gleichzeitig einen ihrer wichtigsten Receiver verloren. Dies schränkte die Offensivoptionen der Patriots drastisch ein und erhöhte den Druck auf die verbleibenden Spieler.

A.J. Brown fällt mit Oberschenkelverletzung aus

Kurz bevor die Partie ihren Endspurt erreichte, traf es den bis dahin wirkungslosen Star-Receiver A.J. Brown. Zu Beginn des letzten Viertels zog sich Brown eine Oberschenkelverletzung zu. Zunächst begab er sich ins blaute Zelt für eine medizinische Erstbegutachtung. Die Situation klärte sich jedoch sehr schnell für das Team.

Die New England Patriots gaben kurz darauf bekannt, dass A.J. Brown das Spiel aufgrund der Oberschenkelverletzung nicht fortsetzen würde. Damit endete die Reihe der Verletzungspechstriche für das Team aus Neuen England nicht. Drei Topstars waren in einem einzigen Spiel auf der Bank, was die Belastung für die Reserven enorm erhöhte.

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Die Kombination aus Ausfällen auf der Defensive- und Offensive-Seite prägte den Verlauf des Spiels nachhaltig. Während die Detroit Lions auf Jared Hutchinson verzichten mussten, sahen sich die New England Patriots mit dem Verlust von Maye und Brown konfrontiert. Die Analyse der Verletzungen wird in den kommenden Tagen in den USA im Detail erfolgen.

Folgen für die Teams nach dem Spiel

Die Verletzungsserie in München hat weitreichende Folgen für die Kaderplanung beider Teams. Für die Detroit Lions ist die potenziell langwierige Verletzung von Jared Hutchinson ein erheblicher Rückschlag für die Verteidigung. Die Lions müssen nun schnell einen Ersatz für ihren Defensive-Star finden, da die Diagnose erst in den USA gestellt wird.

Auf Seiten der New England Patriots stellt der Ausfall von A.J. Brown eine weitere Schwächung der Offensive dar. Zusammen mit dem Ausfall von Drake Maye zwingt dies das Team dazu, taktisch umzustellen. Tommy DeVito muss nun unter Druck das Offensivspiel führen, während die Verteidigung der Lions auf Jared Hutchinson verzichten kann.

Die Ereignisse im Münchner Teil der NFL-Saison zeigen die physische Härte des Profisports. Die schnelle Abfolge der Verletzungen bei Schlüsselspielern bleibt ein Thema der sportlichen Berichterstattung. Die medizinischen Teams beider Vereine werden die Spieler genau überwachen, um den bestmöglichen Weg der Rehabilitation einzuleiten.