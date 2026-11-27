FC Bayern München bestätigt: Jamal Musiala hat sich erneut einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Der deutsche Nationalspieler fällt mindestens bis zum Jahresende aus, was massive Folgen für die Saison hat.

Die Freude über die Rückkehr von Jamal Musiala in den Kader des FC Bayern München war nur von kurzer Dauer. Nach Angaben der Bild-Zeitung und der Tageszeitung tz hat der 23-jährige deutsche Nationalspieler einen erneuten Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Diese schwerwiegende Verletzung sorgt für großen Unmut im Verein und bei den Fans, die den Star schon so gerne wieder auf dem Platz gesehen hätten.

Diagnose und offizielle Bestätigung der Verletzung

Die medizinische Abteilung des FC Bayern München hat am vergangenen Freitag offiziell bestätigt, dass es sich um eine signifikante Muskelverletzung handelt. In einer kurzen Mitteilung mit lediglich 25 Wörtern teilte der Rekordmeister mit, dass Musiala bis auf Weiteres nicht einsatzfähig sein wird. Diese knappe Erklärung lässt jedoch keine Hoffnung auf eine schnelle Genesung zu, da die Art der Verletzung als schwerwiegend eingestuft wird.

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Laut exklusiven Informationen des Verlags fallen soll der Mittelfeldakteur mindestens bis zum Jahresende. Dies bedeutet, dass die entscheidenden Spiele im Dezember für ihn verloren sind. Die prognostizierte Ausfallzeit ist lang und wird den Kaderplanungen des FC Bayern München in der Winterpause erheblich belasten. Trainer und Sportdirektion müssen nun schnellstmöglich Alternativen finden.

Historie und Verlauf der erneuten Verletzung

Dies ist nicht das erste Mal, dass Musiala an derselben Stelle problematisch wird. Bei der Partie gegen die Niederlande, die mit 1:1 unentschieden endete, erlitt er bereits einen Schaden an exakt derselben anatomischen Stelle. Aus diesem Grund verpasste der Star此前 insgesamt neun Pflichtspiele, was einen enormen Rückschlag für seine persönliche Bilanz und die Mannschaftsstärke darstellte.

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Erst am vergangenen Freitag beim 1:1 in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln kehrte Musiala scheinbar vollständig gesund auf den Rasen zurück. Doch bereits während des Spiels bemerkte er Unbehagen. Als Reaktion darauf trat er im Spielverlauf etwas kürzer, um weiteren Schaden zu vermeiden. Nach der Partie zeigte sich jedoch, dass die Belastungsgrenze überschritten worden war und die alte Verletzung wieder aufgeflammt ist.

Prognose und Einfluss auf die Heilung

Die Frage, wie viele Bayern-Spiele Musiala tatsächlich bis Jahresende verpassen wird, hängt stark vom individuellen Heilungsverlauf ab. Erfahrungswerte aus der Vorgeschichte deuten darauf hin, dass eine vollständige Genesung Zeit braucht. Für die Rehabilitation an der zuvor verletzten Stelle benötigte Musiala vor zwei Monaten acht statt der ursprünglich geplanten vier Wochen, was die Komplexität des Falls unterstreicht.

Da es sich nun um einen großen Faserriss handelt, sind realistische Prognosen schwierig, aber der Zeitraum bis zum Jahresende gilt als feste Untergrenze. Der Comeback-Zeitpunkt im Januar wird daher maßgeblich von der schnellen und komplikationsfreien Heilung abhängen. Das Team muss in dieser kritischen Phase ohne ihre offensivste Waffe auskommen und relies on depth in the squad to maintain performance levels in the Bundesliga and other competitions.