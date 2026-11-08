Verletzungsschock: Manuel Neuer fällt rund zwei Monate aus

FC Bayern München bestätigt Sehnenteilriss bei Manuel Neuer. Der Torwart fällt laut Diagnose etwa zwei Monate lang aus, nachdem er sich im Spiel gegen Mainz verletzt hatte.

Der FC Bayern München muss auf seine Nummer eins verzichten. Sportdirektor Max Eberl bestätigte am Sonntag, dass Manuel Neuer einen Sehnenteilriss im rechten Fuß erlitten hat. Diese Diagnose beendet vorerst alle Spekulationen über die Schwere der Verletzung, die während des Bundesliga spiels gegen den 1. FSV Mainz 05 entstanden ist. Der 40-jährige Weltmeister von 2014 wird dem Klub für einen Zeitraum von rund zwei Monaten fehlen.

Detailgenauer Verlauf der Verletzung

Der Vorfall ereignete sich am Samstag während des Auswärtsspiels in Mainz. Manuel Neuer hatte den Ball im Rahmen eines Klärungsversuchs zu spielen versucht, bevor der Mainzer Stürmer Lee den vermeintlichen Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Dieser Treffer wurde später wegen einer Abseitsstellung von Lee aberkannt. Direkt nach der Aktion musste der deutsche Rekordmeister hinter der Torauslinie behandelt werden. Der Mannschaftsarzt Jochen Hahne und Physiotherapeut Florian Brandner versorgten den Keeper minutenlang am Spielfeldrand.

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Die medizinische Versorgung dauerte mehrere Minuten an. Rund fünf Minuten nach dem Vorfall stand fest, dass Neuer das Feld nicht weiter bewältigen kann. Er wurde durch seinen Stellvertreter Jonas Urbig ersetzt. Der 23-jährige Aushilfstorwart übernahm die Verantwortung im Tor. Die Entscheidung der Betreuer war klar, da die Schmerzen und die funktionale Einschränkung des rechten Fußes für den 40-Jährigen offensichtlich waren.

Medizinische Einschätzung und Vorberichte

Sportvorstand Max Eberl gab nach dem 2:1-Sieg erste Einblicke in die Situation. Er verwies auf bekannte Probleme des Torwarts, die sich jetzt verschärft haben. Eberl betonte, dass bereits zuvor eine Sehnenreizung im rechten Fuß diagnostiziert wurde. Aufgrund dieser Vorbelastung hatte Manuel Neuer in den Wochen vor dem Spiel gegen Mainz bereits vier Pflichtspiele verpasst. Der Sportdirektor äußerte die Hoffnung, dass die aktuelle Verschlimmerung nicht zu einer Dauerlösung führt.

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Joshua Kimmich, der Vize-Kapitän der Münchner, zeigte sich nach dem Vorfall bereits besorgt. Er warnte davor, dass ein Ausfall des Stammkeepers wahrscheinlich auf eine ernsthaftere Schädigung hindeutet. Diese Prognose bestätigte sich nun durch die bildgebenden Verfahren. Eine Magnetresonanztomographie (MRT) lieferte die finale Diagnose und bestätigte den Sehnenteilriss. Die Untersuchung schloss leichtere Verletzungen wie Zerrungen weitgehend aus und präzisierte den Heilungszeitraum.

Folgen für den Kader und den Spielbetrieb

Die Nachricht von zwei Monaten Ausfallzeit stellt den FC Bayern München vor erhebliche organisatorische Herausforderungen. Manuel Neuer ist nicht nur der etablierte Starter, sondern auch eine führende Stimme in der Defensive. Seine Abwesenheit zwingt das Trainerstab dazu, Jonas Urbig dauerhaft auf dem Platz zu lassen oder den Kader umzustrukturieren. Jonas Urbig hat sich in den vergangenen Wochen bewährt, trägt aber nun die volle Verantwortung.

Die Rückkehr von Manuel Neuer ist nicht vor Ende der vorgeschlagenen Erholungsphase geplant. Der medizinische Stab des Vereins wird den Heilungsprozess des Sehnengewebes genau überwachen. Jeder Schritt der Rehabilitation wird individuell angepasst, um Folgeschäden zu vermeiden. Für die Fans und die Presse bedeutet dies, dass der deutsche Rekordmeister auf die Leistungen seines erfahrendenkeepers verzichten muss.

Die aktuelle Situation unterstreicht die Bedeutung der Verletzungsprävention im professionellen Spitzensport. Max Eberls Aussagen deuten darauf hin, dass das Management die Vorwarnsignale ernst genommen hat. Die Kombination aus alternder Struktur und akuter Belastung hat nun ihren Tribut gefordert. Der FC Bayern München konzentriert sich nun voll und ganz auf die sportliche Bewältigung dieser Phase mit dem verfügbaren Torwart-Kader.