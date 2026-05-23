Verliehene Mode-Kette Eterna schließt ihre letzten vier Filialen

Die Traditionsmarke Eterna ist insolvent und schließt die letzten vier Filialen in Deutschland. Der Münchner Merkur berichtet über die Schließung der Läden und eine Nutzung der Arbeitszeit zum Entrucken von Produkten mit Sonderrabatten.

Jetzt geht es ums letzte Hemd! Genauer gesagt: Um die letzten Hemden der Traditionsmarke Eterna , die Kunden in Deutschland noch in den eigenen Filialen des Unternehmens kaufen können.

Die Mode-Kette ist insolvent, das Ende bereits besiegelt. Betrifft seit einiger Zeit. Nun wurde bekannt: Die letzten Ladengeschäfte werden Ende Juni schließen. Darüber berichtet der Münchner Merkur.

Demnach soll die Zeit genutzt werden, um möglichst viel Ware loszuwerden. Hohe Rabatte sollen Kunden locken. Derzeit gibt es noch 25 Filialen sowie neun Outlets von Eterna. In Berlin gibt es beispielsweise Filialen des.

Unklar ist derzeit, wie es genau mit Eterna weitergehen soll. Olymp teilte mit: "Wir prüfen bereits verschiedene Szenarien, wie wir die Marke Eterna für die vielen treuen Markenanhänger und Handelspartner wieder erfolgreich im Markt etablieren können.

". Mehr als 100 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Beim Mode-Discounter KiK sollen europaweit rund 300 Filialen geschlossen werden. Gründe sind die Konsum-Zurückhaltung der Menschen bei zugleich steigende





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