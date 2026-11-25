E-Autos dürfen an allen Hamburger Parkscheinautomaten kostenlos parken. Doch die Regelung läuft zum Ende des Jahres aus.

E-Autos dürfen an allen Hamburger Parkscheinautomaten kostenlos parken. Doch die Regelung läuft zum Ende des Jahres aus. Wer mit seinem E-Auto in Hamburg unterwegs ist, darf es auf städtischen Parkplätzen kostenfrei abstellen.

So sollen noch mehr Autofahrer dazu animiert werden, ihren Verbrenner gegen eine umweltfreundlichere Variante zu tauschen. Doch das Privileg läuft zum Ende des Jahres aus – wie es weitergeht, ist ungewiss. Bislang dürfen E-Autos an allen Parkscheinautomaten der Stadt bis zur jeweiligen Höchstparkdauer kostenlos parken. Alles, was die Eigentümer brauchen, sind eine Parkscheibe und ein E‑Kennzeichen.

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Auch auf städtischen P+R-Flächen parken E-Autofahrer kostenfrei. Am 31. Dezember läuft diese Regelung aus. Wie es weitergeht?

Darüber „diskutiert“ man in der Verkehrsbehörde derzeit, wie die MOPO auf Anfrage erfuhr. Zuerst berichtete das „Abendblatt“. Der Grund: In der Behörde wartet man auf eine Entscheidung des Bundesrats. Der Bundestag hat bereits einer Novelle im Elektromobilitätsgesetz zugestimmt, wonach unter anderem Sonderrechte für E-Autos bis Ende 2035 statt Ende 2026 möglich sind.

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Am 18. Dezember soll die abschließende Beratung im Bundesrat stattfinden. Erst danach wird sich entscheiden, wie es für E-Autofahrer in Hamburg weitergeht. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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