Model Sophia Schneiderhan zeigt die schönsten Make-up-Looks von Chanel für einen glamourösen Winter. Dazu verrät uns die Verlobte von Michael Ballack ihre liebsten Weihnachtstraditionen.

Model Sophia Schneiderhan zeigt die schönsten Make-up-Looks von Chanel für einen glamourösen Winter. Dazu verrät uns die Verlobte von Michael Ballack ihre liebsten Weihnachtstraditionen.ins Fotostudio in Hamburg.

Die 26-Jährige ist Model, Mitgründerin einer Supplement-Brand und seit über vier Jahren die Frau an der Seite von, 50, mit dem sie seit kurzem verlobt ist. Die Münchnerin liebt natürliche Looks – für uns hat sie glamouröse Make-ups für die Festtage ausprobiert. GALA: Welcher von den Christmas-Looks von Chanel gefällt Ihnen am besten? Sophia Schneiderhan: Definitiv die Smokey Eyes.

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Ich finde im Winter darf es gerne etwas dunkler und mysteriöser sein. Privat bin ich wohl eher ein "clean girl" und mag es natürlich. Ich würde mich gerne öfter schminken, aber ich habe leider nicht so ein Talent dafür. Vielleicht nehme ich mir für diesen Winter mal vor, da mehr Kreativität zu wagen!