Verlorene Weltraumbestattung: Kapsel mit 166 Toten im Pazifik verschollen

Die Nyx-Kapsel der Exploration Company mit der Asche von 166 Menschen ist 2025 ins All gestartet, doch bei der Rückkehr ging sie verloren. Details zu Kosten und Risiken.

Im Sommer 2025 startete eine Raumkapsel des deutschen Unternehmens The Exploration Company, die die sterblichen Überreste von 166 Verstorbenen in den Orbit transportierte. Diese Mission, die von dem US-amerikanischen Anbieter Celestis in Auftrag gegeben wurde, sollte die letzte Reise dieser Menschen ins All ermöglichen. Die Kapsel trug den Namen Nyx und war Teil eines wachsenden Marktes für kosmische Bestattung en, der es immer mehr Menschen ermöglicht, über die Erde hinauszugehen. Der Start erfolgte ohne sichtbare Probleme, und die Kapsel befand sich zunächst erfolgreich im Weltraum. Die Technologie und die Logistik schienen zu funktionieren, da die Asche der Verstorbenen sicher an Bord war und die Mission ihren geplanten Verlauf nahm. Viele Hoffnungsträger und Angehörige verfolgten den Fortschritt der Nyx-Mission mit großer Spannung und der Erwartung, dass die Asche nach einer gewissen Zeit im Orbit sicher zur Erde zurückkehren würde. Dies ist ein häufiger Ablauf bei solchen Missionen, bei denen die Kapseln nach Monaten oder Jahren kontrolliert verglühen oder landen sollen.

Hoffnungsträger ins All

Die Nyx-Kapsel war nicht die erste ihrer Art, die berühmte Persönlichkeiten in den Weltraum bringt. Zu den bereits ins All geschickten Toten zählen unter anderem der Schöpfer der Star-Trek-Serie, Gene Roddenberry, sowie die Schauspieler James Doohan als Scotty, Nichelle Nichols als Uhura und DeForest Kelley als Pille. Diese Missionen haben gezeigt, dass der Wunsch nach einer letzten Ruhestätte unter den Sternen zunehmend Realität wird. Im Jahr 2024 startete zudem eine gemeinsame Gedenkmission mit dem Ziel, eine Umlaufbahn um die Sonne zu erreichen. Solche Projekte demonstrieren das technische Potenzial und die wachsende kommerzielle Akzeptanz dieser Bestattungsform. Die Beteiligung von bekannten Figuren aus Film und Fernsehen hat das öffentliche Interesse an Weltraumbestattungen weiter erhöht und die Wahrnehmung dieser Dienstleistung verändert. Es ist ein Feld, das schnell wächst und technische sowie ethische Fragen aufwirft.

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Der Fehler bei der Rückkehr

Leider endete die aktuelle Mission der Nyx-Kapsel nicht wie erhofft. Bei der Rückkehr zur Erde brach der Kontakt zur Kapsel ab. Laut Einschätzung des Auftraggebers Celestis stürzte die Kapsel vermutlich im Pazifischen Ozean ab. Es gelang den Verantwortlichen nicht, die Kapsel sicher zu landen oder ihre genaue Position zu bestimmen. Dieser Vorfall verdeutlicht eindrucksvoll die Risiken, die mit Weltraumbestattungen verbunden sind. Der Wiedereintritt in die Atmosphäre ist ein kritischer Schritt, bei dem technische Versagen auftreten können. Für die Angehörigen der 166 Verstorbenen ist dies eine zutiefst traumatiche Nachricht, da sie keine Grabstätte oder ein Andenken im gewohnten Sinne haben werden. Der Verlust der Kapsel bedeutet, dass die Asche wahrscheinlich für immer im Ozean begraben ist, was im Widerspruch zu dem ursprünglichen Wunsch nach einem Platz im All steht. Solche Ereignisse werfen Fragen nach der Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Dienstleister auf.

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Kosten und rechtliche Lage

Die Kosten für Weltraumbestattungen variieren stark, je nachdem, wie weit die Reise gehen soll. Beim Anbieter Beyond Burials kostet es rund 1500 Dollar, also etwa 1340 Euro, um die Kapsel an den Rand des Weltraums zu schicken. Bei Celestis beginnt die Erdumlaufbahn ab 3000 Dollar, was circa 2680 Euro entspricht. Dort kann die Kapsel Monate oder Jahre um die Erde kreisen, bevor sie verglüht. Für Missionen zum Mond oder in den tieferen Weltraum müssen Kunden mit 7500 Dollar, rund 6710 Euro, rechnen. Wer tatsächlich möchte, dass die Asche auf dem Mond landet, muss 49.995 Dollar, also etwa 44.710 Euro, bezahlen. Allerdings reist bei Celestis nicht die komplette Asche mit; die Standardkapsel fasst nur etwa ein Gramm, die größte etwa sieben Gramm. Der überwiegende Teil der Asche muss anderweitig beigesetzt werden. In Deutschland können Bestattungen über Unternehmen wie Ab unter die Erde in Berlin oder Brosig im Raum Stuttgart organisiert werden. Das deutsche Bestattungsrecht ist jedoch Ländersache und streng geregelt, weshalb solche Dienste nur über Partner im Ausland angeboten werden können. Dies erschwert den Prozess für deutsche Kunden erheblich.

Risiko und Zukunft der Branche

Der Vorfall mit der Nyx-Kapsel zeigt, dass Weltraumbestattungen nicht ohne Risiko sind. Für Verbraucher ist es wichtig, diese Risiken zu verstehen, bevor sie eine solche Dienstleistung buchen. Die Technik ist komplex, und Fehlfunktionen können zu dem Verlust der sterblichen Überreste führen. Es gibt derzeit keine globale Regulierung, die sicherstellt, dass solche Missionen immer erfolgreich sind. Anbieter wie Celestis und Beyond Burials müssen ihre Prozesse ständig verbessern, um Vertrauen bei den Kunden aufzubauen. Die Nachfrage nach diesen exotischen Bestattungsformen steigt, was die Konkurrenz zwischen den Anbietern erhöht. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Kunden an die Sicherheit und den Erfolg der Missionen. Der Fall der Nyx-Kapsel wird wahrscheinlich zu Diskussionen über die Zuverlässigkeit dieser Branche führen. Es ist zu hoffen, dass die Unternehmen aus diesem Vorfall lernen und ihre Technologien weiterentwickeln, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden. Bis dahin bleibt die Weltraumbestattung ein spezialisiertes Nischenprodukt mit erheblichen technischen und emotionalen Implikationen für die Angehörigen.