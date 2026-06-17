Verlorener Geldbeutel nach 25 Jahren wieder aufgetaucht

Ein Mann hat seinen verlorenen Geldbeutel nach 25 Jahren wieder aufgetaucht. Der Fund geschah in einer Wiese, wo offenbar seit Jahrzehnten das Portemonnaie auf seinen Besitzer gewartet hatte. Die Beamten machten den Mann ausfindig, der das Portemonnaie vor rund 25 Jahren verloren hatte. In der Geldbörse steckten noch ein 1996 ausgestellter Führerschein, eine längst abgelaufene Bankkarte und eine Telefonkarte im Wert von sechs D-Mark. Auch Bargeld schlummerte noch darin. Zehn D-Mark hatten den Jahrzehnten und allen Witterungen getrotzt. Reich wird davon heute niemand mehr, aber bei der Bundesbank lassen sich die alten Scheine noch umtauschen. Nach dem amtlichen Wechselkurs werden daraus immerhin rund fünf Euro.

Ein Vierteljahrhundert war er wie vom Erdboden verschluckt - jetzt ist ein verlorener Geldbeutel plötzlich wieder aufgetaucht. Das gute Stück wurde auf einmal im hohen Gras gefunden, als hätte es schon immer dort gelegen.

Der Fund geschah in einer Wiese, wo offenbar seit Jahrzehnten ein Portemonnaie auf seinen Besitzer gewartet hatte. Der Finder zögerte nicht lange und brachte die Geldbörse zur Polizei. Die Beamten prüften die Dokumente im Inneren und machten tatsächlich den Mann ausfindig, der das Portemonnaie vor rund 25 Jahren verloren hatte. Für den Eigentümer wurde der Fund zur Reise in die Vergangenheit.

In der Geldbörse steckten noch ein 1996 ausgestellter Führerschein, eine längst abgelaufene Bankkarte und eine Telefonkarte im Wert von sechs D-Mark. Doch damit nicht genug: Auch Bargeld schlummerte noch darin. Zehn D-Mark hatten den Jahrzehnten und allen Witterungen getrotzt. Reich wird davon heute niemand mehr, aber bei der Bundesbank lassen sich die alten Scheine noch umtauschen.

Nach dem amtlichen Wechselkurs werden daraus immerhin rund fünf Euro. Der Mann war sichtlich überrascht und erfreut über den unerwarteten Fund. Er konnte nun endlich seine Vergangenheit wieder aufleben lassen und die Erinnerungen an die Vergangenheit wieder aufgreifen. Der Fund war ein wahrer Glücksfall für den Mann und brachte ihm eine unvergleichliche Freude





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