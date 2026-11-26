Der Film Fantastic Four: First Steps verursacht einen Verlust von 36,7 Millionen Dollar. Die Produktionskosten beliefen sich auf rund 371,1 Millionen US-Dollar.

Der Superheldenfilm " The Fantastic Four: First Steps" ist trotz internationaler Zustimmung und Einnahmen von über 520 Millionen US-Dollar kein finanzieller Erfolg für Disney. Der Film generiert nach Berechnungen von Forbes einen Verlust von 36,7 Millionen US-Dollar im Kinogeschäft. Diese Entwicklung markiert eine finanzielle Enttäuschung für das Medienunternehmen, das mit dem Streifen zur alten Stärke zurückkehren wollte.

Produktionskosten belaufen sich auf 371,1 Millionen Dollar

Laut einem neuen Bericht des Wirtschaftsmagazins Forbes beliefen sich die Produktionskosten für den Marvel-Film auf rund 371,1 Millionen US-Dollar. Dieser Betrag liegt deutlich über den ursprünglich kommunizierten beziehungsweise in Branchenberichten genannten 200 Millionen US-Dollar. Das Budget hatte sich somit um mehr als 170 Millionen US-Dollar erhöht, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts erheblich belastet.

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Die hohen Ausgaben im Produktionsbereich führen dazu, dass das Abenteuer für Disney finanziell nicht aufgeht. Die Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Kosten und den vorherigen Schätzungen zeigt, wie schnell das Budget bei großen Blockbuster-Produktionen entgleiten kann. Disney steht vor der Aufgabe, die Effizienz der Produktionen neu zu bewerten.

Verlustkalkulation bezieht sich ausschließlich auf das Kino

Laut den Berechnungen von Forbes hat der Superheldenfilm Marvel demnach einen Verlust von 36,7 Millionen US-Dollar eingebracht. Allerdings muss man die Zahlen richtig einordnen. Die von Forbes errechneten 36,7 Millionen Dollar Verlust beziehen sich ausschließlich auf das Kinogeschäft. Das nachfolgende Heimkino-Geschäft mit Streaming, Merch und Blu-ray-Verkäufen wurde in der Kalkulation nicht berücksichtigt. Diese Einnahmequellen können den Verlust in Zukunft teilweise ausgleichen.

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Die Vernachlässigung der zweiten Verwertungspille in der aktuellen Bilanz unterstreicht, dass das Ergebnis nur eine Momentaufnahme ist. Disney erwirtschaftet typically einen Großteil seiner Gewinne erst später über digitale Plattformen und Lizenzierungen. Dennoch zeigt die negative Kinobewertung sofortige Schwächen im Hauptgeschäftsfeld.

Zukunft der MCU und kommende Filme

In Anbetracht dieser Verluste rücken neue Projekte in den Fokus. "Avengers: Doomsday" könnte über sein Startwochenende mehr als eine Milliarde US-Dollar einspielen. In Deutschland startet der Film am 16. Dezember im Kino. Das Unternehmen setzt nun große Hoffnungen in diese nächste Phase der Marvel Cinematic Universe.

Die neue MCU-Ära nach "Avengers: Doomsday" wird stark beobachtet. Charaktere wie X-Men und Ghost Rider spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Branche erwartet, dass "Jurassic World"-Filme alle Rekorde schlagen und direkt Platz 1 der Streaming-Charts erreichen können. Disney muss beweisen, dass es die Lehren aus dem Flop von "The Fantastic Four: First Steps" zieht und die Produktionen wieder effizienter gestaltet.