Vermeiden Sie diese Fehler auf der Toilette!

Viele Menschen machen beim Toilettengang Fehler, die zu gesundheitlichen Problemen führen können. Dieser Text beleuchtet häufige Missverständnisse und gibt Tipps zur hygienischen und gesunden Toilette.

Jeder verwendet die Toilette mehrmals täglich. Während dieser häufigen Routine machen viele Fehler, die im schlimmsten Fall zu Darmerkrankungen , Hämorrhoiden oder Verstopfung en führen können. Es mag so simpel erscheinen, auf die Toilette zu gehen, die Hose herunterzuziehen und sein Geschäft zu verrichten. Doch die Realität ist komplexer. Einige Gewohnheiten können zu gesundheitlichen Problemen führen.

In öffentlichen Toiletten können sich viele Keime und Bakterien auf den Toiletten asientos befinden. Dies kann auch in privaten Badezimmern der Fall sein, besonders wenn man einen entscheidenden Fehler begeht: Beinahe jeder lässt beim Spülen den Deckel offen. „Beim Spülen entsteht eine Spritzwolke“, erklärt der Hygiene-Experte Ernst Tabori. Die Folge: Gefährliche Bakterien können sich im Raum verteilen. „Viele Darmkeime, die sich in kleinen Tropfen verstecken, gelangen so an die Oberflächen im Bad“, sagt der Experte weiter.Auf der Toilette sollten Sie sich nicht nach vorne beugen, da dies zu viel Druck auf den Darm ausübt und zu Hämorrhoiden führen kann. Wenn Sie Ihr Smartphone mit auf die Toilette nehmen, kann viel Zeit vergehen. Je länger Sie auf dem Sitz bleiben, umso größer ist die Gefahr, dass Sie Hämorrhoiden bekommen. Wenn Sie während des Toilettengangs Ihr Handy benutzen, können Keime auf die Oberfläche gelangen. Diese können, wenn Sie anschließend mit dem Gerät telefonieren, ins Gesicht gelangen. Gehen Sie wirklich nur auf die Toilette, wenn Sie müssen. Versuchen Sie nicht, den Stuhlgang zu erzwingen und zu pressen. Hämorrhoiden oder eine Analfissur können sonst die Konsequenzen sein. Zu raues Toilettenpapier kann Ihre Haut reizen. Frauen sollten zudem nie von hinten nach vorne wischen, da dies Bakterien in die Scheide gelangen lassen kann





