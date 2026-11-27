Eine genetische Untersuchung brachte in der Schweiz Gewissheit. Ein privat gehaltener angeblicher Hund erwies sich überraschend als echter Wolf.

als junger Wolf entpuppt. Das Amt für Veterinärwesen des Kantons Bern informierte Anfang November die Zollbehörden über die unrechtmäßige Einfuhr und nahm den Besitzern den zweieinhalb Jahre alten Wolf weg, den sie in ihrem privaten Garten gehalten hatten.

Die Bedingungen auf dem Grundstück verstießen gegen die gesetzlichen Vorschriften zum Tierschutz, heißt es in einerDem Einschreiten der Behörden war ein konkreter Hinweis an die kantonale Stelle vorausgegangen. Eine anschließende genetische Untersuchung lieferte laut Pressemitteilung den eindeutigen Beweis gegen die Angaben der Halter.im Welpenalter mit einem regulären Heimtierausweis für Hunde in die Schweiz gebracht worden. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit klärt nun die genauen Umstände der unrechtmäßigen Einfuhr.

Advertisement

Advertisement

Die Behörden nahmen den zweieinhalb Jahre alten Wolf in ihre Obhut und brachten ihn in einer geeigneten Unterkunft unter. Die Einfuhr von Wölfen unterliegt strengen Auflagen. Das Tier fällt unter das CITES-Artenschutzabkommen und benötigt bei einem Transport in die Genehmigungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sowie Kontrollen zur Seuchenprävention. Wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit mitteilt, werden Widerhandlungen beim unrechtmäßigen Grenzübertritt auch dann konsequent verfolgt, wenn das Tier erst im Landesinneren entdeckt wird.