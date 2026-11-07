Vermissen Lisa Tạ: Polizei sucht nach 13-Jähriger in Berlin-Marzahn

Die Suche nach der vermissten Lisa Tạ in Berlin-Marzahn wird am Samstag intensiviert. Über 140 Polizisten und Spezialkräfte untersuchen die Gegend, da Anhaltspunkte für ein Verbrechen bestehen.

Die Fahndung nach der in Berlin-Marzahn vermissten 13-jährigen Lisa Tạ setzt am Samstag mit massiven Kräften fort. Mehr als 140 Beamte einer Einsatzhundertschaft sowie Angehörige der Mordkommission sind im Bezirk Marzahn-Hellersdorf im Einsatz. Polizeisprecher Florian Nath bestätigte diese Maßnahmen in einem Video auf der Plattform X und betonte die Schwere des Falls.

Spezialkräfte und Fahndungsmaßnahmen

Die Einsatzkräfte arbeiten unter Beteiligung von Spezialkräften, wie die Aussage von Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, nahelegt. Petzold erklärte der Deutschen Presse-Agentur, dass weiterhin Anhaltspunkte für ein begangenes Verbrechen vorliegen. Die Suche konzentriert sich derzeit auf den Bereich um das Wohnhaus des Mädchens, wo bereits am Samstagmorgen intensiv ermittelt wird.

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Die Polizei verteilt in der betroffenen Nachbarschaft Flyer, um die Bevölkerung auf den Fall aufmerksam zu machen. Parallel dazu werden Anwohnerinnen und Anwohner erneut befragt, um mögliche Hinweise zu sammeln. Polizeisprecher Nath rief Zeuginnen und Zeugen eindringlich auf, sich unverzüglich bei den Ermittlern zu melden, da jedes Detail für die Aufklärung von Bedeutung sein könnte.

Umstände des Verschwindens

Der Fall ereignete sich seit Dienstag, dem 3. November. Laut Angaben der Polizei verließ Lisa Tạ ihr Wohnhaus in der Golliner Straße am Dienstag gegen 7.20 Uhr. Sie beabsichtigte, vom Barnimplatz aus mit dem Bus zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße zu fahren. Dort kam sie jedoch nie an, was zu den aktuellen intensive Ermittlungen führte.

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Polizei und Staatsanwaltschaft stellten am Freitag fest, dass sich Lisa nach dem derzeitigen Erkenntnisstand nicht freiwillig aus ihrem häuslichen Umfeld entfernt hat. Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts (LKA) ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft nach dem Mädchen. Bereits am Freitag waren Spürhunde zur Suche eingesetzt worden, während ein Hubschrauber das Wohngebiet mit seinen Plattenbauten und Grünflächen überflog.

Familienangst und nächste Schritte

Gegen 7.30 Uhr sollte Lisa den Bus nehmen, doch seitdem ist sie spurlos verschwunden. Die Angehörigen des Mädchens gehen davon aus, dass es sich um eine Entführung handeln könnte. Lisas ältere Schwester erklärte der Zeitung "B.Z.", dass ihre Schwester nicht einfach davonlaufen würde, da dies nicht ihrer Persönlichkeit entspreche. Die Familie hat in der Umgebung bereits eigene Suchplakate verteilt, um auf das Verschwinden hinzuweisen.

Am Freitagabend war die Suchaktion zunächst unterbrochen worden, da sich bis dahin keine neuen Erkenntnisse ergeben hatten. Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Information. Die Ermittlungen sind jedoch keineswegs eingestellt. Im Gegenteil: Die massiven Ressourcen am Samstag zeigen, dass die Behörden von einer ernsten Gefahr für das Mädchen ausgehen. Bürger, die Verdächtiges bemerken, sollten den polizeilichen Notruf unter 110 wählen.