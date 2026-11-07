Vermisste 13-Jährige aus Berlin-Marzahn: Polizei ermittelt wegen Straftat

Die 13-jährige Lisa Tạ verschwand am 3. November in Berlin-Marzahn auf dem Schulweg. Die 5. Mordkommission ermittelt, die Familie sucht mit Suchaushängen nach ihr.

Die 13-jährige Lisa Tạ ist seit dem Dienstag, dem 3. November, in Berlin-Marzahn verschwunden. Nach Angaben der Ermittler gilt als wahrscheinlich, dass sich das Mädchen nicht freiwillig entfernt hat. Die 5. Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, der Vermisstenfall wird als möglicher Straftatbestand behandelt.

Der Morgen begann für Lisa unauffällig: Sie verließ die Wohnung um 7.17 Uhr, wollte den Bus 197 in Richtung Mahlsdorf/Kaulsdorf nehmen und an der Sella-Hasse-Straße aussteigen. Drei Minuten nach ihrem Aufbruch war ihr Handy nicht mehr erreichbar. Staatsanwaltschaftssprecher Michael Petzold bestätigte gegenüber der Zeitung BILD, dass die bisherigen Ermittlungsergebnisse den Verdacht einer Straftat stützen.

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Ablauf am Morgen des 3. November in Marzahn

Die Wohnung der Familie liegt an der Golliner Straße, der kürzeste Weg zur Bushaltestelle beträgt rund 400 Meter. Die Strecke führt durch einen kleinen Park. Lisa wollte den Bus um 7.27 Uhr nehmen, an der Schule kam sie jedoch nie an.

Eine Überwachungskamera im Flur der Wohnung hat die 13-Jährige aufgezeichnet, das Video liegt der Zeitung BILD vor. Darauf ist Lisa fast komplett schwarz gekleidet, mit dem Schulrucksack auf dem Rücken, um 7.17 Uhr auf dem Weg zur Wohnungstür zu sehen. Kurz nach dem Verlassen der Wohnung schrieb sie noch mit einer Freundin, danach brachen die Nachrichten ab.

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Laut ihrer älteren Schwester Linda Tạ, die 17 Jahre alt ist und mit Zustimmung der Mutter gesprochen hat, war Lisa am Morgen noch im Bett, als die Schwestern das Haus verließen. Lisa ist die Jüngste von vier Geschwistern und teilt sich ein Zimmer mit Linda. Die Familie schaltete am Mittag die Polizei ein.

Familie und Ermittler sehen Hinweise auf Straftat

Die Familie geht nach Angaben von Linda Tạ davon aus, dass Lisa entführt wurde. Zur Begründung sagte Linda, es gebe keine andere Erklärung, und Lisa würde nicht weglaufen, da sie nicht so sei.

Auch die Ermittler scheinen die Umstände des Verschwindens als verdächtig einzustufen. Nach Informationen der Zeitung BILD stellten sie am Freitag persönliche Gegenstände von Lisa sicher, die offenbar als Geruchsprobe für Spürhunde dienen sollen. Die Familie beschreibt Lisa als immer pünktlich und zuverlässig, ihr sei vor dem Verschwinden nichts Auffälliges aufgefallen.

Linda Tạ betonte gegenüber BILD, die Familie mache sich riesige Sorgen. Die Verzweiflung sei groß, weshalb die Angehörigen jede Information ernst nehmen wollen.

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Suche in Marzahn und nächste Schritte der Polizei

Die Polizei durchsuchte am Freitag das Wohnumfeld der Familie in Marzahn und suchte rund um den Wohnblock bis in die Abendstunden akribisch ab. Auch ein nahegelegener Fußballplatz wurde von Beamten nach Spuren durchkämmt, dabei untersuchten sie das Laub.

Parallel verteilte die Familie Suchaushänge in der Nachbarschaft und fragte Anwohner, ob sie am Morgen des 3. November etwas beobachtet haben. Hinweise aus der Bevölkerung könnten für die 5. Mordkommission von Bedeutung sein, die den Fall führt. Für Samstag war eine weitere Maßnahme vorgesehen, deren Details in der vorliegenden Berichterstattung nicht vollständig genannt werden.