Vermisste 13-Jährige Lisa Tạ: Berliner Polizei sucht Hinweise

Die 13-jährige Lisa Tạ verließ am Dienstag in Berlin-Marzahn ihr Zuhause und wurde seither nicht mehr gesehen. Die Berliner Polizei bittet dringend um öffentliche Unterstützung bei der Suche nach dem Mädchen.

Die Berliner Polizei hat eine dringende Suche nach der 13-jährigen Lisa Tạ gestartet, die seit dem frühen Morgen des Dienstags nicht mehr gesichtet wurde. Das Mädchen hat ihren Aufenthaltsort hinterlassen, ohne ihren nächsten Weg anzukündigen, was die Sorgen ihrer Familie und der Behörden schürt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Vorfall einen konkreten zeitlichen Rahmen hat und erfordern sofortige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, um das Mädchen sicher zu bergen.

Tatort und Zeitpunkt des Verschwindens

Lisa Tạ verließ am Dienstagnachmittag gegen 7.15 Uhr die elterliche Wohnung, die sich an der Golliner Straße in Berlin-Marzahn befindet. Seit diesem Zeitpunkt ist ihr genauer Aufenthaltsort für die Angehörigen sowie für die zuständige Polizei unbekannt. Die präzise Angabe der Uhrzeit und des Ortes dient als zentraler Anknüpfungspunkt für die Suche, da jede Minute zählt, um den Verbleib des jungen Mädchens aufzuklären.

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Die Golliner Straße liegt im Bezirk Marzahn-Hellersdorf und ist der letzte bekannte Punkt, von dem aus Lisa Tạ entfernt ist. Die Berliner Polizei hat diese Adresse als zentralen Ausgangspunkt der Fahndung identifiziert und bittet Anwohner sowie Passanten, sich an die Umstände dieses spezifischen Zeitpunkts zu erinnern. Eine genaue Kenntnis des Ortes ist essenziell, um mögliche Bewegungsrichtungen des Mädchens nachzuvollziehen und die Fahndungsgebiete entsprechend einzugrenzen.

Körperliche Beschreibung und Kleidung

Die Beschreibung der Vermissten ist detailliert, um die Identifizierung durch Zeugen zu erleichtern. Lisa Tạ ist schätzungsweise zwischen 160 und 165 Zentimetern groß und weist eine schlanke Statur auf. Ihre Haare sind dunkel gefärbt, was zusammen mit ihrer Größe ein klares Erkennungsmerkmal darstellt. Die Polizei betont, dass diese körperlichen Merkmale entscheidend sind, um das Mädchen in Menschenmengen oder auf Überwachungsbildern wiederzuerkennen.

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Zuletzt wurde das Mädchen mit einer spezifischen Kleidung beobachtet, die bei der Identifikation helfen kann. Sie trug eine schwarze Winterjacke, die als auffälliges Element in der kalten Jahreszeit dient. Darunter war ein graues Oberteil zu sehen, das einen Kontrast zur dunklen Jacke bildete. Diese Detailgenauigkeit soll Helfern ermöglichen, verdächtige Personen sofort als Lisa Tá zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

Zusätzlich zur oberen Bekleidung trug sie eine blaue Jeans sowie weiße Sneaker, die ihre Fußbekleidung darstellten. Ein schwarzer Rucksack war ebenfalls Teil ihrer Ausrüstung und könnte einen Hinweis auf ihre Pläne oder ihre Herkunft geben. Die Kombination aus dunkler Jacke, grauem Shirt, blauer Jeans, weißen Schuhen und dem schwarzen Rucksack bildet ein vollständiges Profil, das in sozialen Medien und bei der direkten Kommunikation mit der Polizei verbreitet wird.

Kontaktmöglichkeiten zur Berliner Polizei

Die Berliner Polizei ruft alle Bürger auf, sofort tätig zu werden, sobald sie Informationen über den Verbleib von Lisa Tá haben. Zeugen, die das Mädchen nach 7.15 Uhr am Dienstag gesehen haben oder Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort besitzen, werden aufgefordert, sich an die zuständige Behörde zu wenden. Die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten ist die zentrale Anlaufstelle für diese speziellen Fälle und nimmt jeden Hinweis ernst.

Für direkte Meldungen steht die Telefonnummer (030) 4664-912444 zur Verfügung, die rund um die Uhr erreichbar sein sollte. Alternativ können Informationen per E-Mail an die Adresse LKA124Hinweise@polizei.berlin.de gesendet werden. Diese digitalen Kanäle ermöglichen eine schnelle Weitergabe von Informationen, die möglicherweise lebensrettend sind. Die Polizei ermutigt dazu, Screenshots oder Beschreibungen sofort zu teilen, falls Zeugen verdächtige Situationen bemerkt haben.

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Falls die Hinweise außerhalb der regulären Bürodienstzeiten eingehen, besteht die Möglichkeit, sich an jede andere Polizeidienststelle in Berlin zu wenden. Ebenso kann die Internetwache kontaktiert werden, um Meldungen abzugeben. Diese Flexibilität stellt sicher, dass keine Information verloren geht und jede noch so kleine Andeutung über das Schicksal des 13-jährigen Mädchens geprüft wird. Die Koordination zwischen den verschiedenen Polizeieinheiten ist entscheidend, um eine lückenlose Fahndung sicherzustellen.

Auswirkungen und öffentlicher Appell

Der Fall Lisa Tá hat die lokale Gemeinschaft in Berlin-Marzahn sowie darüber hinaus bewegt. Die öffentliche Suche dient nicht nur der Aufklärung, sondern auch der Warnung an andere Eltern und Jugendliche, wachsam zu sein. Die Polizei hofft, dass die mediale Präsenz und die detaillierte Beschreibung dazu beitragen, dass das Mädchen schnell gefunden wird. Jeder Zeuge kann einen Unterschied machen, indem er seine Beobachtungen mit den Ermittlern teilt.

Die Situation bleibt hochsensibel, und die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Die genauen Angaben zu Größe, Gewicht und Kleidung sind bewusst gewählt, um Verwechslungen mit anderen Personen auszuschließen. Die Kombination aus physischer Beschreibung und dem genauen Zeitpunkt des Verschwindens schafft ein kohärentes Bild, das die Suche effizienter gestalten soll. Die Berliner Polizei bedankt sich im Voraus bei allen, die ihre Bemühungen unterstützen.