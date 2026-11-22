Die Polizei Chemnitz fahndet nach der 14-jährigen Nour. Seit dem 20. November 2026 ist das syrische Mädchen spurlos verschwunden. Ein Foto mit Gesichtsverschleierung liegt vor.

Die Polizei Chemnitz hat eine ungewöhnliche Fahndungsaktion gestartet, um die 14-jährige Nour aus Chemnitz zu finden. Das syrische Mädchen ist seit Freitag, dem 20. November 2026, spurlos verschwunden. Um die Identität der Vermissten trotz Gesichtsverschleierung zu bestätigen, nutzen die Beamten ein Foto, auf dem Nour ein olivgrünes langes Kleid und einen Niqab trägt. Zu erkennen sind auf diesem Bild ausschließlich ihre Augen sowie ihre langen schwarzen Haare.

Verlust während Schulausflug löst Alarm aus

Nour verließ am Freitagvormittag die Wohnung ihrer Eltern im Stadtzentrum von Chemnitz. Ihr Plan war es, an einem Schulausflug teilzunehmen, der für den gleichen Tag angesetzt war. Am Abend kehrte das Mädchen jedoch nicht nach Hause zurück. Als die Angehörigen den Aufenthalt nicht klären konnten, kontaktierten sie die Polizei. Die Suche wurde offiziell, als sich herausstellte, dass Nour nicht wie vorgesehen am Schulausflug teilgenommen hatte.

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Polizeisprecherin Jan Ulbricht bestätigte die Situation öffentlich. Sie betonte, dass die Familie des syrischen Mädchens einer Veröffentlichung des Fotos zugestimmt hat. Dieses Bild ist ein zentrales Element der aktuellen Suche, da es die Kleiderordnung und das Erscheinungsbild der Jugendlichen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens dokumentiert. Die Eltern sind besorgt und unterstützen die Bemühungen der Behörden, ihre Tochter wiederzufinden.

Detaillierte Beschreibung der Vermissten und Kleidung

Jan Ulbricht beschreibt Nour als 14-jähriges Mädchen mit langen schwarzen Haaren. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein olivgrünes, langes Kleid. Zusätzlich trug sie einen Niqab zur Gesichtsverschleierung. An den Füßen steckte sie schwarze Schuhe mit weißen Streifen. Diese spezifische Beschreibung der Kleidung ist für Zeugen entscheidend, um die junge Frau im öffentlichen Raum oder auf Überwachungsbildern wiederzuerkennen.

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Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Aufmerksamkeit für diese Merkmale. Da das Gesicht des Mädchens durch den Niqab verdeckt ist, dienen die Augen als primäres Erkennungsmerkmal in den bereitgestellten Fotos. Die Kombination aus der olivgrünen Kleidung und den spezifischen Schuhen soll helfen, Nour schneller zu identifizieren. Beamte betonen, dass selbst kleine Hinweise auf den Aufenthaltsort der 14-Jährigen von enormer Bedeutung sind.

Ermittlungen und Kontaktmöglichkeiten

Die Ermittlungsbeamten haben bereits intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. Sie prüften verschiedene Kontaktpersonen des Mädchens ab, um möglichen Spuren zu folgen. Trotz dieser umfangreichen Überprüfungen konnten die Beamten laut Jan Ulbricht jedoch keine direkten Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort von Nour erlangen. Die Suche bleibt daher offen und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung.

Es wird vermutet, dass sich Nour des Öfteren in der Chemnitzer Innenstadt aufgehalten hat. Daher konzentrieren sich die Kontrollen und Sichtungen stark auf diesen Bereich. Die Polizei Chemnitz ruft alle Bürger auf, die das Mädchen oder ihre Kleidung erkannt haben könnten, sich unverzüglich mit den Ermittlungsbehörden in Verbindung zu setzen. Jede Information kann zum Erfolg der Fahndung beitragen.

Die Angehörigen und die Polizei hoffen, dass Nour sicher und unversehrt gefunden wird. Die Situation bleibt kritisch, da seit dem 20. November 2026 kein Kontakt mehr zum Mädchen bestand. Die Veröffentlichung des Fotos mit dem Niqab ist ein einzigartiger Schritt, um trotz der Verschlierung die Identität zu sichern. Die Suche in Chemnitz und Umgebung dauert an, bis das Mädchen wiedergefunden wurde.