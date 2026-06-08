Vermisste Britin in Frankreich: intensive Suche nach Lucy Stemp

Die 19-jährige Lucy Stemp aus Großbritannien wird seit mehr als einer Woche in Frankreich vermisst. Nach einem Musikfestival in Brest verlor sich ihre Spur, zuletzt soll sie in Paris gesehen worden sein. Familie und Behörden sind in großer Sorge.

Die 19-jährige Britin Lucy Stemp wird seit mehr als einer Woche in Frankreich vermisst. Nach ihrem Besuch eines Musikfestival s in Brest verlor sich jede Spur der jungen Frau.

Zuletzt wurde sie möglicherweise in Paris gesehen, genauer gesagt im Stadtteil Bercy, wie unbestätigte Augenzeugenberichte vermuten. Ihre Familie in Großbritannien ist in großer Sorge und beschreibt Lucy als schutzbedürftig. Der letzte Kontakt zu ihren Angehörigen riss am 30. Mai abrupt ab.

Seitdem laufen intensive Suchaktionen, an denen die französische Polizei, die britische Botschaft und Interpol beteiligt sind. Paul Arnott, der sich auf die Suche nach vermissten Briten im Ausland spezialisiert hat, unterstützt die Familie und appelliert an die Öffentlichkeit, Hinweise zu melden, die zum Aufenthaltsort der jungen Frau führen könnten. Die Behörden beider Länder arbeiten eng zusammen, um Lucy so schnell wie möglich zu finden. Die Familie wartet verzweifelt auf ein Lebenszeichen und hofft, dass die junge Frau unversehrt zurückkehrt





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