Vermisste Deutsche in Epstein-Akten aufgetaucht

Seit elf Jahren wird die Deutsche Michele vermisst. Jetzt taucht ihr Name in den Epstein-Akten auf. Die Familie hofft auf Antworten.

Seit elf Jahren vermisst eine deutsche Familie ihre Tochter. Die damals 22-jährige Michele packte 2015 ihren Koffer und verschwand spurlos. Ihre Familie hat sie seitdem nicht mehr gesehen.

Die Polizei konnte keine Ermittlungen einleiten, da es keine Hinweise auf eine Straftat gab. Doch jetzt hat sich der Fall völlig verändert: Der Name der Deutschen ist in den Epstein-Akten aufgetaucht. Der wohlhabende Investor Jeffrey Epstein hatte über Jahre hinweg Frauen und Minderjährige missbraucht und war 2008 erstmals als Sexualstraftäter verurteilt worden. 2019 beging er nach einer weiteren Anklage im Gefängnis Suizid. Seit Dezember 2025 veröffentlicht das US-Justizministerium Dokumente aus dem Gerichtsverfahren.

Chatverläufe, E-Mails und Notizen zeigen Verbindungen zu zahlreichen Prominenten und Politikern, darunter die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit. Doch für eine deutsche Familie in Nordrhein-Westfalen sind diese Dokumente von persönlicher Bedeutung: Micheles Name taucht darin auf, erwähnt von einem Mann namens Daniel Siad. Der Schwede mit algerischen Wurzeln stand ab den 2000er-Jahren in Kontakt mit Epstein. Eigenen Angaben zufolge arbeitet er als Vermittler für Models.

Die Akten lassen vermuten, dass er Teil des Sexhandelsnetzwerks von Epstein war. In den Dokumenten wird sein Name über 2000 Mal erwähnt. Siad beteuert heute, er habe nicht gewusst, dass Epstein Models missbrauchen würde. Jetzt bringen Recherchen von SPIEGEL und ZDF ihn auch mit dem Verschwinden der deutschen Michele in Zusammenhang.

Michele wuchs in einem ruhigen Vorort auf, ihre Familie beschreibt sie als lebenslustig und abenteuerlustig. Nach dem Abitur zog es sie in die große, weite Welt. 2012 reiste sie vorübergehend nach Dubai, wo sie laut ihren Eltern Daniel Siad kennenlernte. Sie lebte ein Glamour-Leben, erzählte ihrer Mutter von Luxushotels und teuren Reisen. Wie sie das finanzierte, sagte sie ihren Eltern nicht.

Die Familie machte sich Sorgen, doch Michele versicherte, es gehe ihr gut. Ab 2015 riss der Kontakt ab. Die Eltern erstatteten Vermisstenanzeige, doch die Polizei stellte die Ermittlungen mangels Straftatverdacht ein. Sie hofften auf ein Lebenszeichen, doch es kam keins.

Bis jetzt, als der Name ihrer Tochter in den Epstein-Akten auftauchte. In E-Mails aus dem Jahr 2014 schreibt Siad an Epstein über eine Michelle oder Michele - die Schreibweise variiert. Er schickt Bilder von ihr und fragt, ob Epstein nicht ein Flugticket für sie besorgen könne. Sie sei sehr cool, schreibt Siad, und verspricht: Du wirst sie lieben.

Die E-Mails enthalten keinen eindeutigen Hinweis darauf, ob damit die vermisste Deutsche gemeint ist oder eine andere Frau gleichen Namens. Auch bleibt unklar, ob sie Epstein tatsächlich traf. Doch die Familie ist alarmiert. Schon länger besteht der Verdacht, dass Models in die Prostitution gedrängt wurden - möglicherweise auch Michele.

Ihre Eltern berichten dem SPIEGEL, dass sie Probleme mit Alkohol hatte und mehrfach in Kliniken war. Diese Schwäche könnte ausgenutzt worden sein. Die Familie hofft nun auf Antworten aus den USA und dass die Veröffentlichung weiterer Dokumente Licht in das Dunkel bringt. Micheles Nachname und ihr Wohnort bleiben bewusst unbekannt, um die Privatsphäre zu schützen.

Doch ihr Schicksal könnte endlich geklärt werden - elf Jahre nach ihrem Verschwinden. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Machenschaften von Epstein und seinem Netzwerk. Daniel Siad, der als Vermittler auftrat, bestreitet jede Mitschuld. Doch die Akten zeigen ein dichtes Geflecht aus Luxusreisen, jungen Frauen und kriminellen Absichten.

Für Micheles Familie ist es ein Hoffnungsschimmer in einem jahrelangen Albtraum. Sie wollen wissen, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat die Ermittlungen wieder aufgenommen und prüft, ob internationale Rechtshilfe beantragt werden kann. Die Epstein-Dokumente werden nach und nach veröffentlicht, und jeder neue Hinweis könnte entscheidend sein.

Die Familie appelliert an mögliche Zeugen, die etwas über Micheles Verbleib wissen. Vielleicht gibt es doch noch eine Spur, die zu ihr führt. Bis dahin bleibt die Ungewissheit - und die Hoffnung, dass die Wahrheit ans Licht kommt





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