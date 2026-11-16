Vermisste Frau in Murrhardt: Polizei warnt Taxi- und Uber-Fahrer

Die Kripo sucht verzweifelt nach der 39-jährigen Vermissten aus Murrhardt. Neue Hinweise sollen Taxi- und Uber-Fahrer bei der Aufklärung des Falls helfen, die seit Dienstag fehlen.

Die Fahndung nach einer 39-jährigen Frau, die seit Dienstagvormittag spurlos verschwunden ist, hat sich in der Region Murrhardt dramatisch verschärft. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Frau sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet und daher dringend Unterstützung benötigt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen bleibt ihr Aufenthaltsort weiterhin ein Rätsel, was die Sorge bei ihren Angehörigen und den ermittelnden Beamten massiv ansteigen lässt.

Polizei fokussiert Suche auf Verkehrsmittel

Die Polizei hat die Suchaktionen erheblich ausgeweitet, konzentriert sich dabei jedoch auf einen spezifischen Personenkreis, der oft übersehen wird. Besonders Taxi- und Uber-Fahrer, die am Dienstag in der Umgebung von Murrhardt unterwegs waren, werden jetzt gezielt um Mithilfe gebeten. Die Ermittler hoffen darauf, dass ein Fahrer die Vermisste bemerkt oder sogar als Passagier transportiert hat, da solche Mobilitätsdienste oft eine Lücke in der Überwachung schließen können, die durch normale Kameras oder Augenzeugen entsteht.

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Ein offizieller Polizeisprecher bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung, dass aktuell keine heißen Spuren zum Aufenthaltsort der Frau vorliegen. Dies unterstreicht die Dringlichkeit des Appells an die Bevölkerung, insbesondere an diejenigen, die am fraglichen Tag das öffentliche oder private Beförderungsgewerbe genutzt haben. Jede Kleinigkeit, die einem Fahrer in Erinnerung geblieben ist, könnte entscheidend sein, um die letzte bekannte Route der Frau nachzuvollziehen und sie wiederzufinden.

Detailierte Beschreibung der Vermissten

Um die Identifikation zu erleichtern, haben die Ermittler ein neues Foto der 39-Jährigen sowie detaillierte körperliche Merkmale veröffentlicht. Die Frau ist 1,66 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat schulterlange, dunkelblonde Haare und blaue Augen. Diese spezifischen Merkmale sollen helfen, sie auch in schwierigen Lichtverhältnissen oder von Weitem wiederzuerkennen. Die Polizei betont, dass äußerliche Merkmale oft der Schlüssel zur schnellen Identifikation sind, wenn digitale Spuren fehlen.

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Die Kleidung, die die Frau beim Verschwinden trug, spielt ebenfalls eine zentrale Rolle in der Fahndung. Sie wurde zuletzt mit einer dunkelblauen Jacke und einer lilafarbenen Jogginghose gesichtet. Ein weiteres auffälliges Merkmal ist ihr hellgrauer Rucksack der Marke Eastpak, der sie bei sich führte. Da diese Kombination aus Kleidung und Zubehör recht spezifisch ist, besteht die Hoffnung, dass sie von Beobachtern sofort als die gesuchte Person erkannt wird. Die Sprachkenntnisse der Frau, Deutsch und Serbisch, werden ebenfalls berücksichtigt, falls sie in Not gerät und Hilfe sucht.

Ermittlungsstrategie und Kontaktmöglichkeiten

Die Kripo führt die Ermittlungen derzeit in alle denkbaren Richtungen durch, schließt jedoch ein kriminelles Geschehen noch nicht aus. Dennoch gibt es bisher keine konkreten Hinweise, die auf eine Straftat hindeuten würden. Die Behörde bleibt daher optimistisch, dass die Spur über Zeugenaussagen und nicht über kriminaltechnische Spuren gefunden wird. Die Transparenz der Behörden zielt darauf ab, die gesamte Bevölkerung als Netzwerk für die Suche zu aktivieren.

Falls jemand Informationen über die whereabouts der 39-Jährigen hat, wird dringend gebeten, sich sofort zu melden. Die Hotline der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 beim Polizeipräsidium Aalen ist rund um die Uhr erreichbar. Jeder Anruf kann zur Lösung des Falls beitragen. Die Polizei bittet zudem eindringlich darum, diese Informationen in sozialen Netzwerken und lokalen Gruppen zu teilen, um die Reichweite des Appells zu maximieren und schnellstmöglich zur Wiederfindung der Vermissten beizutragen.