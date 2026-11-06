Vermisste Lisa Tạ aus Marzahn: Polizei schließt Verbrechen nicht aus

Die Berliner Polizei sucht die 13-jährige Lisa Tạ aus Marzahn. Die 5. Mordkommission ermittelt, und die Staatsanwaltschaft Berlin prüft einen Anfangsverdacht für eine Straftat.

Die Berliner Polizei sucht weiterhin nach der 13-jährigen Lisa Tạ aus Marzahn. Das Mädchen gilt seit Dienstag als vermisst. Am Freitag teilte die Polizei mit, dass Lisa nach derzeitigem Stand nicht freiwillig aus ihrem häuslichen Umfeld verschwunden sein soll.

Die Ermittlungen führt die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin. Die Ermittler schließen ein Verbrechen ausdrücklich nicht aus. Parallel ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Berlin in dem Fall.

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Ablauf am Morgen des Verschwindens

Lisa verließ nach Angaben der Polizei gegen 7.20 Uhr ihr Wohnhaus in der Golliner Straße. Ihr Weg führte sie zunächst in Richtung Barnimplatz, von dem aus sie gegen 7.30 Uhr zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren wollte.

Dort kam die 13-Jährige nicht an. Die Polizei nennt diese Stationen als gesicherte Zeitpunkte, an denen sich der Verlauf des Schulwegs nachvollziehen lässt. Weitere Details zu einzelnen Verkehrsmitteln oder Begegnungen hat die Behörde bislang nicht veröffentlicht.

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Einschätzung der Ermittlungsbehörden

Die Polizei Berlin geht derzeit davon aus, dass Lisa das häusliche Umfeld nicht aus freien Stücken verlassen hat. Diese Einschätzung beruht auf dem bisherigen Stand der Ermittlungen und ist kein abschließendes Ergebnis.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin erklärte, dass ein Anfangsverdacht für eine Straftat bestehe. Weitere Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Tatverlauf machte er nicht. Auch die Frage, ob ein konkreter Tatverdacht gegen eine Person vorliegt, blieb offen.

Hinweise aus der Bevölkerung erbeten

Wer Hinweise zum Aufenthalt von Lisa Tạ geben kann, sollte sich an die Polizei wenden. Außerhalb der regulären Bürozeiten können Hinweisgeber jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin nutzen.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, ist der polizeiliche Notruf unter der Telefonnummer 110 zu erreichen. Die Polizei bittet alle Personen, die am Dienstagmorgen oder später Beobachtungen im Raum Marzahn gemacht haben, sich zu melden.